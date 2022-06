La inesperada revelación de Matías Defederico sobre su vínculo con Cinthia Fernández: "Me casé por la..."

Matías Defederico decidió romper el silencio en medio de los escandalosos cruces que protagonizaron en los últimos días con su ex pareja y madre de sus hijas, Cinthia Fernández.

"Mi error fue estar acostumbrado a estar callado y no demostrar mi verdad, porque yo la tengo. Ustedes escucharon la semana pasada un montón de cosas fuertes y hay muchísimas más abajo de la alfombra. No tengo miedo a nada", comenzó expresando el ex jugador en charla con Luis Ventura para Secretos Verdaderos.

Con lágrimas en los ojos, Matías contó que extraña a sus hijas. "Amo a mis hijas con todo mi corazón, No sé si soy un buen padre. Eso lo van a determinar ellas con el tiempo", comentó.

Durante la charla, Defederico reveló el motivo por el que se casó con la bailarina, panelista. "Por la visa", expresó sin vueltas. Recordemos que a mediados de 2015, estaba por emigrar al fútbol turco. "Viajé a hacerme la revisión que tenía que pasar para firmar el contrato. Tenía una semana de vacaciones, y en esa semana me casé", sostuvo.

"Mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país, yo me iba a Turquía (Eskisehirspor). Me casé por la visa para mi familia. Sin visa, ellas no podían viajar", agregó el ex futbolista.

"Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos", explicó el ex futbolista sobre sus actuales ingresos de dinero.