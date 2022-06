Dalma Maradona reveló la historia detrás de su icónica foto junto a Diego en el día del padre: "Le dije que la..."

La muerte de Diego Maradona sacudió a todos en el mundo. El reconocido jugador de fútbol se ganó el cariño mundial por su gran pasión. El 25 de noviembre es una fecha en la que el mundo deportivo se encuentra muy sensible por la partida del astro. Quienes más la sufrieron fueron sus hijos.

Hace algunos días los herederos de Diego se llevaron una gran decepción al abrir los containers de su padre y darse cuenta de que faltaban varias cosas. Fue en el programa Nosotros a la Mañana donde dieron los detalles: "Alguien dijo: 'Perdón, ¿dónde están los relojes de Diego?' Los famosos relojes de Diego. ¿Dónde están las alhajas de Diego? ¿Y dónde está la cadenita de oro de Diego?".

En medio de todo el escándalo que se vive con las pertenencias de Diego Maradona, en el día del padre fue Dalma Maradona quien lo recordó de una manera muy emotiva. La actriz decidió compartir con sus fanáticos la historia detrás de una increíble e icónica foto que tiene junto al Diez.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde la hija de Claudia Villafañe decidió saludar a su padre: "hace poco encontré la foto original (un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada), al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba".

"Llamé a Clau y me dijo: ‘Tranquila, obvio que no la tiré está en algún lugar de tu casa’, y apareció hace poco. Para mí esta foto nos describe muy bien. Cada uno en su rol. Nada que entender, nada que explicarle a nadie. Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada", agregó.

No todo quedó ahí porque Dalma decidió continuar con su relato en las redes sociales y el saludo: "Sino por una vida entera compartida. Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte. Tu saldo como papá siempre va a ser positivo".

Para finalizar el mensaje que colgó en las redes sociales junto a la foto que recorrió el mundo hace años, Dalma decidió hablarle a su padre y confesarle que lo ama dejando de lado todas las peleas y escándalos que tuvieron en el pasado y durante muchos años: "Feliz día loco de atar. Te amo para siempre".