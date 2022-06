La bronca de Ángel de Brito contra Jorge Rial por querer robarle una angelita: “Estuvo mal porque…”

Rivales acérrimos, aunque con periodos de paz e incluso respeto mutuo. Jorge Rial y Ángel de Brito han protagonizado decenas de episodios de toda índole, por la lógica de competir en el mundo de la cobertura del devenir de la farándula en la pantalla abierta.

Los periodistas se zambulleron en cruces muy picantes, se prodigaron dardos filosos con chicanas hirientes, siempre con la intencionalidad de demostrar la supremacía de uno o del otro en las mediciones del rating. Una guerra que se diluyó con el tiempo.

El corrimiento de Rial del universo de los chimentos apaciguó esa tensión, no obstante, el creador de Intrusos ejecutó una maniobra que alteró a Ángel y que generó un nuevo campo de batalla. Todo se enrola en el deseo de Jorge de quitarle una angelita.

Resulta que el ex de Romina Pereiro llamó a Estefi Berardi para sumarla a un nuevo proyecto televisivo, lo que encendió la mecha de una polémica. En el tratamiento de la noticia en LAM, la joven explicó: “Es verdad que todo empezó con Carmen Barbieri, se fue dando. A Jorge le dije: 'A Ángel no lo dejaría' y él me dijo que no quería que deje LAM, por eso me llama también. Le dije gracias por darme trabajo, pero de acá no me voy".

Rápidamente, de Brito intervinó para tirar una reflexión filosa: “Rial está logrando lo que quiere, que nos peleemos todos por vos. Mirá que ni Carmen ni yo le tenemos miedo, estás en medio de la guerra. No te la vas a sacar barata”. Una declaración tajante.

Luego, el líder de LAM le advirtió a Berardi: “Si te queres ir con Rial anda tranquila, traemos a Romina Pereiro”. Al mismo tiempo le ratificó que no puede aceptar la oferta del ex Intrusos: “Si vas con Rial no podes estar acá, yo no te compartiría con él, con otros sí”.

Hasta que Ángel manifestó la indignación que se le despertó por la movida de Jorge: “Estuvo muy mal que no me llamó para decirme que me quiere robar una angelita. Estuvo pésimo”. De ese modo, el hombre de LAM dejó en claro que no le gustó para nada la idea de Rial de extirparle a Berardi.