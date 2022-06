Gran Hermano: el particular cuestionario para entrar al reality

Luego de diez años, vuelve Gran Hermano. El reality de Telefe, que esta oportunidad será conducido por Santiago Del Moro, vuelve a abrir sus puertas desde principios del mes de octubre.

Desde este martes ya quedó habilitado el formulario online para todos aquellos que deseen participar. Los interesados deben ser mayores de 18 años y no hay límite de edad.

En el formulario hay preguntas de toda índole. Sin embargo, llamó la atención algunas partes del cuestionario. En este sentido, además de los datos personales (nombre, apellido, edad y ocupación), también hay algunas como: "¿Tenés alguna alimentación especial?", "¿Tenés vínculo con algún famoso?", "En caso de ganar el premio, ¿Para qué lo usarías?", "¿Cuáles son tus ídolos?", "Qué tipo de música escuchás"?, "¿Cuál sería tu estrategia de juego?" y "¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?".

En cuanto a la publicidad, el canal de las pelotas anunció: "Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros. Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que cantar, no tenés que cocinar, tenés que ser vos los siete días de la semana".

Desde que se anunció la vuelta del reality se generó una fuerte expectativa no sólo por la convocatoria, sino también por quien sería el conductor: Santiago del Moro.

Recordemos que Gran Hermano es considerado en la televisión no sólo argentina sino mundial como el padre de todos los reality show. La base de ese éxito está relacionada con el aislamiento, con las nominaciones y la tensión de las eliminaciones.