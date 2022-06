Estos son los estrenos de Netflix para julio de 2022: las series y películas que se vienen

Netflix anunció un mes de julio cargado de estrenos de todos los géneros. Dentro de la agenda de títulos que llegarán a la plataforma se destacan varias series, películas y documentales para agendar y no perderse.

Entre los contenidos para destacar encontramos la segunda parte de la cuarta temporada de "Stranger Things"; la tercera y última entrega de la serie de películas basadas en el personaje de Manuela Pipa Pelari (Luisana Lopilato) que lleva el título de "Pipa"; y "La viuda de los jueves", película dirigida por Marcelo Piñeyro.

Series

Stranger Things 4: Volumen 2 (1/7/2022)

Divididos por la distancia, pero siempre resueltos, los amigos afrontan un futuro aterrador. Pero es solo el comienzo. El comienzo del final.

Control Z: Temporada 3 (6/7/2022)

Sofía, Javi y sus amigos intentan seguir adelante en su último año escolar, pero un hacker desconocido con una cuenta familiar les complica la vida.

Negocios son negocios (6/7/2022)

Desesperado por triunfar con su empresa emergente, un genio de las finanzas sumamente ambicioso miente, engaña y estafa para alcanzar el éxito.

Boo, Bitch (8/7/2022)

Dos amigas quieren hacerse notar en la escuela. Pero una se convierte en fantasma y tendrá que vivir la mejor versión de la vida... mientras pueda.

Capitani: Temporada 2 (8/7/2022)

Ahora en Luxemburgo, Luc Capitani tiene un nuevo trabajo y se enreda en la investigación de un asesinato vinculado al submundo criminal.

Cómo diseñar una habitación erótica (8/7/2022)

En este picante reality, la diseñadora Melanie Rose sorprende a parejas con renovaciones eróticas, de una mazmorra rocanrolera a un exclusivo spa.

La noche más larga (8/7/2022)

Un grupo de hombres armados cortan las comunicaciones de una prisión psiquiátrica para capturar a un asesino en serie. Seis episodios. Una noche.

Sintonía: Temporada 3 (13/7/2022)

Mientras Doni se preocupa por el precio de la fama, Rita considera una nueva carrera y Nando reflexiona sobre el camino elegido. Hay mucho en juego.

Woo, una abogada extraordinaria (13/7/2022)

Woo Young-woo, una mujer en el espectro autista tan brillante como excéntrica, enfrenta desafíos al ingresar a un despacho de abogados.

Resident Evil (14/7/2022)

A tres décadas del descubrimiento del Virus T, un nuevo brote revela los secretos de la Corporación Umbrella. Basada en la saga de videojuegos.

Alba (15/7/2022)

Alba se despierta con señales de haber sido violada, pero no recuerda la noche anterior. Luego descubre que sus agresores son amigos de su novio.

Farzar (15/7/2022)

El príncipe Fichael vive en una colonia humana en un mundo alienígena y quiere librar al planeta del mal, pero su padre es el peor malhechor de todos.

Deseos VIP (15/7/2022)

A través de una exclusiva agencia de citas para gente adinerada, una mujer divorciada planea su venganza contra la intrigante amante de su exmarido.

Manifiesto: Temporada1 (15/7/2022)

Un avión aterriza misteriosamente años después de despegar. Sus pasajeros vuelven a un mundo diferente, donde los esperan extrañas realidades.

Manifiesto: Temporada 2 (15/7/2022)

La familia Stone continúa luchando con visiones preocupantes mientras buscan a otros pasajeros del vuelo 828 e intentan revertir su suerte.

Manifiesto: Temporada 3 (15/7/2022)

Entre revelaciones e impactantes acontecimientos, más pasajeros experimentan llamados mientras la carrera por alterar sus destinos se acelera.

Un lugar para soñar: Temporada 4 (20/7/2022)

Mientras Mel vive su nueva realidad, el pasado de Jack amenaza su futuro, y aparecen nuevas caras que causan revuelos en Virgin River.

Pasión de Gavilanes: Temporada 2 (20/7/2022)

Veinte años después, el amor y la lealtad de la familia Reyes Elizondo se ponen a prueba cuando acusan de asesinato a dos de sus hijos.

La casa (20/7/2022)

En esta serie de antología, una casa construida en la Argentina de la década de 1920 es la única testigo de los siniestros secretos de sus habitantes.

Alquimia de almas (23/7/2022)

Una poderosa hechicera en el cuerpo de una mujer ciega se topa con un hombre de una familia prestigiosa, que busca su ayuda para cambiar su destino.

Rebelde: Temporada 2 (27/7/2022)

La serie para jóvenes adultos llena de drama regresa para otra temporada con la nueva generación de rebeldes, con Azul Guaita y Sergio Mayer Mori.

Remodelaciones de ensueño: Temporada 3 (27/7/2022)

Syd y Shea le dan la bienvenida a la nueva McGee y cumplen los deseos de sus clientes: un oasis donde teletrabajar hasta un cuarto para catar vino.

Sigue respirando (28/7/2022)

Cuando una avioneta se estrella en medio de la naturaleza canadiense, una mujer sola debe luchar contra la adversidad y sus traumas para sobrevivir.

Desparejado (29/7/2022)

Cuando su novio de los últimos 17 años se muda abruptamente, un agente de bienes raíces afronta el prospecto de volver a empezar como soltero cuarentón.

Fanático (29/7/2022)

Tras la muerte de su ídolo durante un concierto, un fan aprovecha la oportunidad para escapar de la monotonía y convertirse en la figura que admira.

The Beauty Queen of Jerusalem: Season 2 (29/7/2022)

La agresión que sufre Rosa en 1929 afecta su matrimonio y el futuro de su hermano. En 1939, Luna, quebrantada, inicia una relación prohibida.

Animadoras justicieras: Una serie de Get Even (29/7/2022)

En este thriller, un trío de animadoras en una escuela privada reactiva el club antiacoso de sus antiguos compañeros para luchar contra la injusticia.

Películas

La teoría del todo (1/7/2022)

A medida que gana reconocimiento en el mundo de la física, Stephen Hawking va perdiendo la lucha contra la ELA, que lo obliga a depender de su esposa.

Chicos buenos (1/7/2022)

Cuando los invitan a una fiesta, tres ingenuos chicos de sexto grado se preparan para su primer beso. Pero todo se complica cuando rompen un dron.

Enemigos públicos (1/7/2022)

John Dillinger, Baby Face Nelson y Pretty Boy Floyd surfean la ola criminal en la Gran Depresión, pero Purvis, un agente del FBI, los sigue de cerca.

Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (1/7/2022)

La aventurera Lara Croft viaja a un templo subterráneo, donde encuentra una esfera que guarda un mapa con la ubicación de la mítica caja de Pandora.

Tierra de nadie: Sicario (1/7/2022)

Una agente del FBI está en una misión encubierta para atrapar a un líder narco mexicano, pero compromete su ética cuando el operativo se excede.

El sentido de la vida (3/7/2022)

Una estudiante popular pierde la memoria por un accidente automovilístico y, para rearmar su vida, cuenta con un libro de poemas y un peculiar amigo.

Hola, adiós y todo lo que pasó (6/7/2022)

Clare y Aidan deciden separarse antes de ir a la universidad, sin arrepentimientos. Pero un último adiós podría ofrecerles una oportunidad en el amor.



Tiempo de valientes (6/7/2022)

Un policía depresivo y el psicoanalista que lo acompaña en sus rondas forman una inesperada amistad al involucrarse en una investigación de homicidio.

Monstruo del mar (8/7/2022)

Una polizona que se cuela en el barco de un legendario cazador de monstruos inicia un viaje épico por mares inexplorados.

Malnazidos (11/7/2022)

Durante la guerra civil española, un grupo de enemigos acérrimos luchan juntos contra un ejército de zombis carnívoros creados en un experimento nazi.

Si saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan? 2 (13/7/2022)

El Encanto vuelve a recibir a cuatro parejas entre las que se incluye un mentiroso, una adicta al sexo y un ladrón que buscan mejorar su relación.

Persuasión (15/7/2022)

Hace 8 años, la convencieron para que no se casara con un joven de origen humilde. Hoy, Anne Elliot se reencuentra con él. ¿Tendrá otra oportunidad?

Live is Life (18/7/2022)

Cinco chicos que afrontan las realidades de la vida adulta se unen para una última aventura: conseguir una flor mágica que hará sus sueños realidad.

Las viudas de los jueves (20/7/2022)

Cuando tres hombres aparecen muertos en una piscina, sus esposas descubren el precio que su comunidad privada ha pagado para ocultar sus secretos.

Sin retorno (20/7/2022)

Acusan a un hombre inocente por un accidente de auto del que el culpable huye sin dejar rastro. Al salir de prisión, decide buscar al responsable.

El Hombre Gris (22/7/2022)

Cuando un agente de la CIA descubre secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por el mundo y que le puso precio a su cabeza.

Los ilusionistas: Nada es lo que parece (26/7/2022)

Un grupo de ilusionistas roba un banco como parte del espectáculo. El público queda maravillado, pero el FBI no entiende cómo incriminar la magia.

Pipa (27/7/2022)

En esta tercera y última entrega, Manuela Pipa Pelari ya no es la misma. La mujer dura y aguerrida que sobrevivió a su paso por la Policía a fuerza de romper las reglas y guardar secretos oscuros decidió cambiar de vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada. Su tía, Alicia Pelari, la rescata y la lleva a La Quebrada, un pueblo pequeño del Norte Argentino en el que vive aislada desde hace años. Hasta que la aparición de un cadáver la arrastra, otra vez, a los lugares de los que creía haber escapado.

Barba, cabello y bigote (28/7/2022)

Cuando un hombre se dispone a salvar el salón de belleza de su madre, descubre que tiene un talento inesperado.

Corazones malheridos (29/7/2022)

A pesar de sus diferencias, una aspirante a cantautora (Sofia Carson) y un infante de la Marina (Nicholas Galitzine) se enamoran perdidamente.

Extraordinario (31/7/2022)

Siempre se educó en casa, pero ahora irá a una escuela convencional, donde intentará hacer amigos mientras soporta el acoso por sus rasgos faciales.

Documentales y especiales

La niña de la foto (6/7/2022)

Una mujer que aparece casi muerta en la ruta deja atrás a un hijo, a un hombre que dice ser su marido... y un misterio que parece una pesadilla.

El asesino de mi hija (12/7/2022)

Tras luchar durante décadas para llevar al asesino de su hija ante la justicia, un padre toma medidas extremas. Un documental sobre crímenes reales.

Cómo cambiar tu mente (12/7/2022)

El escritor Michael Pollan presenta esta docuserie que explora la historia y los usos de drogas psicodélicas como el LSD, la psilocibina y el MDMA.

D. B. Cooper: ¡Dónde estás? (13/7/2022)

En 1971, un criminal se lanza desde un avión con una bolsa de dinero y desaparece sin rastro. Décadas después, su identidad sigue siendo un misterio.

Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar (13/7/2022)

La mayoría va tras el poder. Él buscaba paz. La influencia e integridad de Shimon Peres fueron fundamentales en la fundación y preservación de Israel.

David A. Arnold: It Ain't For the Weak (19/7/2022)

Desde Cleveland, David A. Arnold bromea sobre las peleas conyugales y los niños privilegiados, y comparte el detrás de cámaras con su familia.

Street Food: EE. UU. (26/7/2022)

Esta temporada de «Street Food» se enfoca en cocineros, expertos en barbacoa, taqueros, loncheros y héroes culinarios estadounidenses.

El hombre más odiado de internet (27/7/2022)

Esta nueva serie documental relata la cruzada de una madre contra el despiadado dueño de un sitio web de pornografía.