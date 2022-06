La sorpresiva confesión de Karina La Princesita sobre si volvería con El Polaco

Karina La Princesita navega por un periodo peculiar en lo personal, que se tiñe por sensaciones adversas, que se activaron principalmente por la ruptura de la pareja que componía con Nicolás Furman. La cantante reconoció que se encuentra en un estado de angustia.

Como si fuese poco, la famosa también explicó públicamente la preocupación que se le despertó por el deseo de su hija Sol, que transita por sus quince años, de culminar el secundario e intentar continuar con su vida en el exterior. Un combo explosivo para Karina.

En todo este contexto, La Princesita charló con LAM en conjunto con El Polaco, quien también regresó a la soltería tras separarse definitivamente de Barby Silenzi. En ese diálogo, la artista soltó algunas concepciones reveladoras y sorpresivas.

En el repaso de ese panorama de angustia de la blonda por la chance de quedarse sola y la diferencia con Ezequiel que tiene dos hijas con otras mujeres, el cronista les lanzó un tópico picante: “Pero si vuelven, eso no pasaría”. Un escenario hipotético que muchos fanáticos anhelan.

Así, Karina reaccionó rápidamente y cortó la chance de cuajo al exclamar: “No, es imposible, y ya lo sabemos. Es más, por eso estamos haciendo la nota”. Siempre con la cordialidad y el buen trato como paradigma que los une a los dos músicos.

La charla derivó a otro ángulo con la pregunta: “¿Vos volverías con una ex pareja?”. La Princesita se metió en el devenir del padre de su hija: “Con Barby te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”. Y agregó: “Pero vos ya volviste con ex, ¿o no? Sí, él volvería con ex”.

En cuanto a su percepción personal y con el foco iluminado en sí regresaría con El Polaco, Karina expresó: “Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’”.

Al unísono, la blonda admitió que todavía vibran en su interior emociones amorosas por Nico Furman, por lo que no vaciló en aceptar que intentaría otra etapa con él.