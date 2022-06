Karina La Princesita confesó las razones por la que demoró 5 meses en contar que se separó

Karina La Princesita lleva un buen tiempo alejada de las cámaras, adentrada en sus proyectos personales y evitando dejar pistas de su vida fuera de los medios. A pesar de eso, luego de que crecieran los rumores de una posible crisis con Nicolás Furman, en un noviazgo que terminó a comienzos de diciembro de 2020, desmintió todas las versiones y advirtió que la relación llegó a su fin.

“Sí, estoy separada. No se lo dije a nadie. La respuesta a ‘¿qué pasó?’ es que es algo muy nuestro, no voy a decir nada. Es algo muy nuestro, como todas las parejas”, dijo la cantante en LAM.

“He aprendido. Una vez, me pasó de contar algo que nada tiene que ver con las parejas, yo estaba mal, de hecho… no sé dónde fue y no importa porque no quiero armar un lío de esto”, explicó mientras remarcó que prefiere dejar su vida personal fuera de foco.

“Pero conté algo que estaba mal y me di cuenta que los problemas no se cuentan en televisión porque, cuando uno está mal, tiene que ir al psicólogo o a los amigos. Y a la televisión no porque a veces son un poco crueles, nada compasivos y no tienen empatía. Entonces, mis problemas están fuera de las cámaras”, finalizó punzante.

Hace poco, además de estos motivos, Karina rompió el silencio y explicó las razones de su alejamiento de la pantalla chica en una charla con LAM.

“Estoy en un momento en donde necesito calmar la cabeza, es por eso que no le doy mucha bola al teléfono. Pero no es con LAM, sino es con todos. Tengo muchas propuestas de trabajo para cantar y notas en Los Ángeles y California", explicó La Princesita.

“No tengo nada en contra de LAM. Yo los quiero mucho a todos. Podemos no estar de acuerdo con algunas cosas que se dicen tanto acá como en otros programas. No es nada en particular, no es eso. Es que yo quiero estar un poco tranquila", destacó Karina, poniéndole paños fríos a la situación.

"Estoy pasando un año muy lindo, pero como estoy media loquita, prefiero bajar, no darle bola al celular y dejarle todo a mi manager”, explicó.

"Está bien calmarse un poco. Pronto voy a hacer tele, pero este tiempo que estuve parada tuve muchas propuestas y preferí no hacerlo”, agregó Karina.