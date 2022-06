La insólita reacción de Oscar Ruggeri cuando se enteró que su hija estaba embarazada

Oscar Ruggeri fue noticia la semana pasada tras revelar que será abuelo. Todo transcurrió en el ciclo que el ex futbolista participa como columnista en ESPN. "No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante", lanzó.

Enterada de sus dichos, Cande Ruggeri mostró su enojo por el descuido de su padre. "Lo voy a matar", escribió la rubia, dando a entender que su padre le arruinó la sorpresa.

Ahora, durante una entrevista con Nosotros a la mañana (El Trece), Cande mostró el video del momento en el que le cuenta sobre su embarazo. "Yo le conté a mi familia y a la de Nico diciéndoles ´che, saquémonos una foto´, entonces ponía el celu en video para realmente ver la reacción de todos", comenzó explicando.

En las imágenes, se ve cómo Cande anuncia: "Estoy embarazada". Instantáneamente, y completamente desconcertados, todos se dan vuelta a mirarla. Y, acto seguido, todo fue euforia. "¡Yo sabía, te lo juro!", le gritó su mamá.

Sin embargo, Oscar parece ser el único que no reacciona y solo se queda al lado de su nieto Milo, hijo de una de las hermanas de Cande. El ex jugador parece atónito y, solo después de varios minutos, acota: "¿Y Roma? ¿Una primita o un primito?", le dice a su otra nieta. "Fue hermoso, de verdad no se lo esperaban, nadie sabía, era algo nuestro", expresó la ex Bailando. Y agregó, sobre la reacción de su padre: "Después a lo último me saluda, pero le costó al principio".