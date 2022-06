Embarazada, Morena Rial blanqueó cómo está su relación con El Maxi: "Me mandé una..."

Las idas y vueltas en el amor de Morena Rial tienen a los medios muy atentos. Sus mensajes en las redes sociales abren muchos interrogantes, que a veces son despejados por los propios protagonistas. Pero, en otras ocasiones, no.

Esta vez, la hija de Jorge Rial charló con Paparazzi sobre El Maxi, su novio, y el padre de su segundo hijo, que está en camino. Sí, para algún desprevenido, Morena está embarazada ya de unos casi cinco meses, noticia que le cayó fuerte al ex líder de Intrusos que se prepara para tener programa diario en C5N.

"¿Te quería preguntar cómo está la pareja, si pudiste recomponer las cosas?", le consultaron en la calle a la hija mayor de Rial. "Es que nunca estuvimos separados, en realidad. O sea, estamos bien. No hay ningún tipo de problemas", aseguró la siempre polémica More, que le confirmó su embarazo a Angel de Brito hace unas semanas.

"Pero viste que, por tus mensajes de Instagram, se da a entender de que puede pasar algo", quiso saber el periodista de turno de la revista Paparazzi. "No... Yo soy, ya lo dije la otra vez, soy muy impulsiva y esta vez me mandé una pelotudez. Pero, en realidad, no son frases dedicadas a Maxi. Te lo firmo", contestó, al mismo tiempo que habló de la separación de su papá.

"Es como que yo subo frases todo el tiempo. A mis mejores amigos, que es una lista más chica que tengo (en redes), ven todo el día frases", insistió Morena Rial sobre el historial de sus publicaciones 2.0. "Si me tuvieran de ´mejores amigos´dirían: ´esta chica está a punto de matar´", firmó.

"Pero no... Son frases que me gustan y las comparto pero no quiere decir que justo este mal con Maxi. Pero todo lleva a eso y bueno... Yo me hago cargo un poco porque es el juego de los medios", explicó.

"Maxi no me acompañó en este viaje a Buenos Aires, se quedó en Córdoba. Me vine sola porque tenía que hacer unas cosas, tenían que operar a mi mejor amiga. Maxi no llegaba con los tiempos. Podía venir dos días y yo me quedé cinco. Así que nada, me vine sola... Pero todo aclarado: estamos con Maxi y estamos muy bien", terminó Morena.