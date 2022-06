El furioso descargo de Cinthia Fernández tras las críticas por ir al show de Tini Stoessel: “Hago lo que quiero y…”

Impulsiva a más no poder. Visceral como dicta su personalidad, Cinthia Fernández explotó de indignación y salió a exponer su bronca por unas críticas, infundadas, de algunos usuarios de las redes sociales. Otro episodio controversial de la panelista de eltrece.

Todo se remite a los posteos que realizó la famosa en torno a su presencia en los multitudinarios shows que brindó Tini Stoessel, en el hipódromo de Palermo. Esas publicaciones de la posibilidad de distraerse un rato y disfrutar de la música de la novia de Rodrigo de Paul derivaron en una ola de recriminaciones.

Increíblemente ese simple acto de acercarse a un recital, de generarse un espacio de distracción, de pasarla bien le activó un tsunami de comentarios negativos, tan habituales en el universo de las plataformas digitales.

Lejos de quedarse en el molde o de obviar esos mensajes hirientes, Cinthia tomó el toro por las astas y salió a la arena caliente para responder con su vehemencia habitual. Así, armó un video en su Instagram para hablarle directamente a los internautas.

Con los ojos desorbitados, movilizada desde las entrañas de sus fibras, Fernández explicó: “Como trabajo en una radio, sorteamos las entradas, las entradas las sorteé por acá, me dieron entradas…”.

Una usuaria había publicado una crítica entendible y sin contexto: “Se queja (de lo) que le da por la comida y gasta 11500 pesos por tres entradas”. Por eso, la bailarina abordó directamente esta falacia y bramó: “ Siempre tienen precios las que tienen invitación… Entonces, ¿por qué no cierran la boca?".

En la continuidad de su descargo, Cinthia gritó: “Y ese tipo de comentario de envidiosa, de mala leche se lo guarda donde no da el sol… Y si las hubiera querido pagar, ¿cuál es tu problema? Si laburo todo el santo día y no voy a putear porque si no me van a bloquear la cuenta”.

Y para terminar justificó sus decisiones personales en la capacidad económica que se construye día a día. “Laburo todo el día y si tengo ganas de gastarme 11 lucas por cada una me la voy a gastar porque la plata la produzco yo y hago lo que quiera con mi plata. ¿Se entiende? Eso va para todas las sin vida que están posteando ese tipo de huevadas. Gracias”, concluyó.