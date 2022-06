Cuál es la "cargada" que más le duele a Eduardo Feinmann sobre su hermosa hija Esmeralda: "Va a ser..."

El periodista Eduardo Feinmann se convirtió en papá de Esmeralda hace seis meses, junto a su pareja, una abogada de 27 años, y presentó a la pequeña en el pase radial diario con Jorge Lanata en Mitre.



Cuando estaba comenzando su programa, apareció en la pantalla de HD la imagen de su hija. “Mirá, estás con Esmeralda en brazo. Mirá que tranquila que está. Es divina”, expresó Lanata. “No llegó a los seis meses todavía. Le gusta el micrófono parece”, bromeó Feinmann.



“Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante y que L-Gante le fume porro en la cara”, bromeó también Lanata. “Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo”, siguieron con las gastadas en el piso de Mitre. “No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso”, respondió Eduardo.





Hasta que Lanata fue más allá y superó el límite permitido por Feinmann. “Eduardo, yo te lo digo. Va a ser kirchnerista, porque los hijos están en contra de los padres”, le dijo.



“Va a ser zurdita, zurdita, sí. Dios mío, lo que me espera”, respondió el flamante padre, a quien, además, le aconsejaron que disfrute ahora, que cambiar los pañales “es lo más leve que va a pasarle”.



Cerca del final del pase, le pusieron desde la producción el tema “Una Nube”, de la banda infantil Vuelta Canela, que durante la pandemia se hizo conocida cuando la Payasa Filomena apareció en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud el Día del Niño de 2020.





“No, sacá eso. La Payasa Filomena, no”, dijo Lanata. “Esme, es la Payasa Filomena. Y estaba al lado de los dos payasos, Vizzotti y el otro que no me acuerdo”, le decía Feinmann.



“Quiere huir, creemos que va a salir caminando”, comentó la locutora. “¿No se quiere escapar? ¿No quiere dejar el país, Edu? ¿Querés ir a Ezeiza?”, bromearon mientras el periodista sacaba de plano a la niña.