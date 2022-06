Ángel de Brito destrozó a Nico Furtado tras una fuerte pelea: “Qué imbécil, se le…”

Nico Furtado es uno de los actores más reconocidos en Argentina por su papel en El Marginal aunque él es de Uruguay. El famoso mantiene un bajo perfil mediático, pero aun así se ve envuelto en grandes escándalos por sus romances con la China Suárez y Ester Expósito.

Y es que en medio del Wanda Gate se conoció que la actriz de ATAV mantuvo un affaire con Nicolás Furtado. Como si fuera poco, la ex pareja del chileno pasó la primera noche con el uruguayo en la casa que compró Vicuña y que quedó bajo el poder de Eugenia en medio de una gran polémica.

A las pocas semanas se mostró con Ester Expósito, con quien blanqueó la relación y por el momento mantiene una gran historia de amor. Los famosos visitaron Buenos Aires y pasaron varios días a puro amor entre típicas costumbres argentinas como tomar fernet en una botella cortada.

Durante una entrevista, Furtado fue consultado sobre el escándalo con la China y no dudó en responder: "En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso".

Pero se puso bastante serio cuando le preguntaron acerca de su relación con la española: "De eso no hablo". Y es que en más de una ocasión dejó en claro que prefiere no dar detalles de su vida privada y mucho menos de las relaciones amorosas que mantiene con famosas.

Ahora bien, parece que los escándalos persiguen a Nico Furtado. Y es que hace algunas horas fue un productor quien reveló que tuvo una fuerte discusión con el actor. Fue mediante su cuenta de Twitter donde el joven decidió detallar cómo fue la situación incómoda que vivió.

"Ayer terminé discutiendo con famoso actor protagonista de serie de Netflix y mi amiga que estaba conmigo en una que pudo le grito PERO QUIEN TE CREES QUE SOS. Menos no mis amigos", escribió. Fue Ángel de Brito quien respondió: "Qué imbécil. Se les sube la fama rápido. Marginal".