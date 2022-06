Un compositor le reclama a Cris Morena la propiedad de sus grandes temas musicales

Carlos Nilson es compositor y productor musical. Pero no uno más, es el músico detrás de 1200 canciones súper famosas. Éxitos de novelas como Celeste siempre Celeste, Grande Pá o Dibu son de su autoría. Fue entrevistado en MDZ Radio y contó su historia. También recordó su dupla con Cris Morena y el final de su relación laboral.

Nilson es uruguayo, aunque aclara que vivió "la mayor parte" de su vida en Argentina. "Este país me dio todo: mi familia, mis éxitos, de Argentina salí para el mundo". Tiene 70 años, pero se define como un niño aún. "Tengo 1200 canciones grabadas, no sólo acá sino también en Europa, Estados Unidos, Israel, África. Por todos lados".

"Vivía en Uruguay y de muy chico me gustó mucho la música. Vinimos a Buenos Aires y fuimos a hacer una prueba a Sony -que antes se llamaba CBS-, pero no nos aceptaron. De todos modos, me gustó tanto Buenos Aires que yo me quedé, en unos años las cosas empezaron a moverse, conocí muchos músicos, hasta que en el 78 que me fui a Europa y de ahí trabajé sin parar", agregó.

El bajista (que también toca el piano y la guitarra), en el año 1972 había dejado al grupo Los Náufragos, con el que hizo éxitos como "Zapatos rotos" o "De boliche en boliche", cuando conoció a Gustavo Yankelevich, quien era el representante de un nuevo grupo que formó, Conmoción. En el 78' se separaron, el viajó a Suiza y de ahí a Italia.

En 1989 Yankelevich lo contactó porque iba a trabajar en Canal 11 (ahora Telefé) y le pidió una canción que se llamaba "Gracias". "Decía: 'Gracias Canal 11 por ser la televisión'", recuerda. "En el 90' me dijo que Flavia Palmiero estaba con 'La Ola Verde' y quería cambiarle la mística. De ahí, yo que venía encendido de Europa, hice una gran cantidad de temas. entre ellos 'Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, papá...', 'la Ola Verde', 'la Ola está de Fiesta' y otras".

Más tarde, "Cris Morena preparaba Jugate Conmigo y armamos juntos las canciones del programa, la primera fue 'Vení, vení, vení, jugate ya'". Allí, comenzaron una gran alianza en la cual Carlos Nilson nunca se sintió reconocido, según deja entrever a lo largo de la entrevista en No Tan Millennials.

Carlos Nilson hoy tiene 70 años.

Recuerda que "lo último que hicimos juntos fue Floricienta. Después, yo me fui a Estados Unidos y Cris Morena me llamó para hacer Casi Ángeles. En ese momento, nuestra relación ya no estaba bien. También me llamó Tinelli, porque quería hacer Patito Feo, entonces yo no acepté lo de Casi Ángeles y grabé un tema que fue un éxito: 'Las divinas: nadie va por esta esquina, aquí mandan las divinas'. Esto lo hicimos con Mario Schajris , un escritor de novelas". Probablemente, ese fue el final formal de la exitosa dupla.

Para componer Las Divinas, Carlos Nilson dice que se inspiró en el reggaeton, algo que en Miami, donde él estaba, recién empezaba. Justamente, ese tema tenía la arrogancia de la letra reggaetonera.

Volviendo a su distancia con Cris Morena, Nilson, expresa: "Yo siempre dije si se separaron Los Beatles, cómo no nos vamos a separar nosotros. Las relaciones se agotan".

Luego se le consultó por qué cree él que sus canciones son tan pegadizas y respondió: "Mientras trabajamos con Cris Morena, todas las canciones que hemos hecho, como 'Pimpollo' y muchas más, tienen la misma característica. la música refleja el sentimiento de la letra". Ese es su secreto.

Por ejemplo, "Cris Morena escribió una letra para una canción que se llama 'Libres de Corazón', una versión la hizo un cantante para Verano del 98 y después la grabamos para una película de Dibu, para el final. En esa letra y en esa música se nota que todos nuestros temas están escritos de la misma forma, yo trataba de meterme adentro para que la música dijera lo mismo que ella quería expresar con sus palabras. Por eso el éxito de todos esos temas de Cris Morena, que son míos también, aunque ella diga 'mis temas', son de ella y también míos".

De hecho, Nilson dijo que eso ella "no lo ha podido lograr después de que nosotros nos separamos". Y tal vez la televisión argentina no lo haya vuelto a repetir hits semejantes.

