El fuerte motivo por el que Rocío Marengo rechazó el casamiento con Eduardo Fort

El año de Rocío Marengo es un tobogán. Lleno de subidas, pero también de bajadas que la dejan patas para arriba. A pocas horas de anunciar que se casaría con Eduardo Fort, la rubia mediática informó que eso no ocurrirá. Pero detrás de todo eso hay causas muy feas que tienen a maltraer a la pareja.

¿Qué fue lo que pasó? Nadie lo tiene muy en claro. O tiene la verdad absoluta. Pero lo cierto y concreto es que Rocío no se casa con el integrante del clan Fort, en este caso Eduardo.

La boda estaba prevista para el mes de diciembre de este año. Y aunque ella a partir de unas amigas hizo pública la información, se supo desde LAM que Marengo se tiró para atrás y decidió no aceptar la propuesta del bueno de Edu, que no deja de pelearse con cuanto familiar le aparezca.

La razón por la que Rocío dijo que no tiene que ver con uno de sus sueños: "Fort no la acompaña en la maternidad, algo que Ro desea desde que era una adolescente", dijeron en el programa de Angel de Brito. Por eso, la actriz decidió "tirarse para atrás" en medio de las denuncias contra su hermano.

A pesar que hace 10 años que están juntos y Fort tiene dos hijos productos de su primer matrimonio, esta vez él no quiere volver a ser padre y ella acaba de perder un baby en medio de un tratamiento de fertilización in vitro.

"Hoy hablé con Rocío Marengo. Me dijo que no se casa. Que sí le propusieron casamiento, que Pía me consultó por esto aunque ella tenía otra fuente pero yo no me caso", contó Angel de Brito en el programa de mejor rating de América. "La propuesta está y ella dijo que no. No se quiere casar con Eduardo Fort por el momento...", informó De Brito con la dureza de siempre.

Y fue Yanina Latorre la que sembró más dudas y aclaró muy firme: "El tema pasa porque él no quiere tener un hijo con ella. Lo van a negar y van a salir con otras cosas. Pero Rocío está harta de ese manoseo", contó Yani.

"Rocío está en Chile, no quiere hacer notas, está medio torcida con todo el mundo por cosas que pasaron. Me dijo que cuando me calme un poco, cuando esté más serena, voy a salir a hablar de todos. Uno por uno me voy a encargar de todos", terminó De Brito.