Ángel de Brito destruyó a Julia Mengolini luego de que ella lo insultara frente a cámara

Este jueves en LAM (América), emitieron imágenes de un móvil con Julia Mengolini en el cual la periodista estalló e insultó a Ángel de Brito y sus panelistas.

"No, no, me tengo que ir. No me podés agarrar de prepo. Son unas hijas de pu..., de la primera a la última. Ángel de Brito es un hijo de pu... que lo último que hizo fue una operación donde expuso mi sueldo. Vos trabajás para gente que es una mierda, no es culpa tuya", le dijo dijo Julia Mengolini al notero de LAM.

Tras la nota, Ángel de Brito y su panel destruyeron a su colega con fuertes conceptos. Por un lado, Yanina Latorre disparó: "Yo nunca vi una inútil, hija de pu... semejante, maltratadora serial. Que arrancó una columna contra Pampita, porque ideológicamente Pampita y Moritán son lo opuesto y parece que si no pensás como ella, te trata de idiota, de gil, de basura".

Mientras tanto, Andrea Taboada le consultó a Ángel de Brito: "Es tonta, me parece que es tonto lo que hace, no tiene sentido. ¿Vos le hiciste una operación?". A lo cual el conductor respondió categórico: "De cerebro le tendría que hacer... No sé de qué operación (habla)".

Luego, sobre la prohibidión que Julia Mengolini quería hacer sobre la emisión de la nota, Ángel de Brito deslizó filoso: "En eso, Mengolini, que no es periodista, es abogada... Es bastante ignorante también porque esto es un trabajo periodístico, le guste o no le guste, se le fue a buscar para que ella cuente lo que dijo en un medio de comunicación, pedorro o no, es un medio. Pero ahora se pusieron todos loquitos con la cámara prendida, son burros, se los digo a Majul, a Matías Martín, a Mengolini. ¿De dónde sacaron que no se puede hacer una nota en la calle con una cámara prendida?"

Finalmente, Ángel de Brito destrozó a Julia Mengolini al comentar: "Por ahí son las secuelas de fumar porro embarazada... Como abogada también es nula, no solo como periodista, psudo periodista que vive de la pauta de Gobierno de toda su vida, esa es su indignación".