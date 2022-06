El misterioso posteo de Ángel de Brito: "Te felicito, que bien..."

Ángel de Brito es uno de los famosos más picante del último tiempo y de todos los medios argentinos. Sin embargo, el conductor de LAM sabe separar muy bien su vida privada de su vida personal y eso hace que sea aún más misterioso y le llame mucho la atención a la gente.

Hace algunos días el famoso se mostró muy compañero de Cinthia Fernández por todo el enfrentamiento que vive con su ex pareja y decidió abrir su corazón y contar que él fue testigo de todo lo que pasó la famosa: "La entiendo como madre, que sale a defender a su hijo, pero creo, después de escucharla, que evidentemente tienen problemas de violencia intrafamiliar".

"No era un control remoto, era una tablet. Y, cuando Cinthia me lo contó, hace como tres años, me mostró todas las pruebas. Todo lo que ella tenía guardado. No lo pudo denunciar porque estaba en Emiratos Árabes. Vi la foto de la hija de Cinthia con la cabeza partida. Y todavía tiene la cicatriz", agregó.

Como si fuera poco, cada vez que la gente quiere saber sobre la vida privada del famoso, ninguna de sus amigas habla. Y es que, mucha gente está interesada en saber cómo es la relación del conductor con su pareja Javier Medina, quien mantiene un bajo perfil mediático.

Hace un tiempo cuando le consultaron sobre su vida privada, Ángel de Brito decidió responder de manera firme: "Si vos ves mis notas nunca hablo de mi vida privada, es un límite que siempre mantengo. La familia, afuera. Todos los que trabajan conmigo la conocen. Si empiezo a abrir puertas y ventanitas después estoy obligado a contestar".

"No se sabe nada de mí por decisión propia. Tiene que ver con mi carácter además. Soy reservado, tranquilo, callado", finalizó. Es por eso que cada vez que el famoso comparte algo misterioso en las redes sociales la gente no sabe qué ocurre en la vida de Ángel.

Tal como ocurrió hace algunas horas cuando compartió un misterioso posteo mediante su cuenta de Instagram. Y es que, optó por un fondo negro y detrás la canción de Shakira con la letra gigante donde se lee y escucha: "Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe dudas".