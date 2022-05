El doloroso y tristísimo mensaje de Rocío Marengo: "No sé cómo contarles que..."

Rocío Marengo ha logrado ganarse el cariño de mucha gente con su simpatía. La famosa actriz siempre ha recibido el apoyo de miles de fanáticos. Hace algunas semanas la rubia confesó que le encantaría ser madre. Fue ella misma quien le respondió a sus seguidores sobre el tema.

"¡Sí! ¡En unos días tendremos novedades! ¡Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes! Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor, y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", contó.

Allá por el 2019 Marengo habló de congelar sus óvulos: "Dejé todos los proyectos laborales en stand by porque quiero encarar seriamente el tema de la maternidad. Para congelar óvulos, primero te ponen unas inyecciones. Lo quiero hacer para tener un back up, y si no quedo embarazada como Dios manda, sé que tendré óvulos congelados para hacer un tratamiento”.

Hace tiempo Rocío Marengo dialogó con Socios del Espectáculo: "Ahí estamos con el tratamiento, contenta, feliz, disfrutando y tratando de calmar la ansiedad porque hay cosas que no dependen de uno y lo hace Dios. Ahora estoy bien con mi trabajo, cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño".

"Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría. Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mí con mi proyecto y afrontó este camino", expresó.

Todo parecía ir bien para Rocío Marengo. Sin embargo, una mala noticia dio Rocío hace minutos: "¿Cómo decirlo? ¿Qué palabras usar? Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino. Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más".

"Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... no hay que bajar los brazos. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo", finalizó.