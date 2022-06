Quién es la esposa de Daniel Araoz que lo hizo emocionar hasta las lágrimas

El actor Daniel Aráoz se emocionó hasta las lágrimas al visitar el programa Recreo, donde habló de su trayectoria, pero fundamentalmente de su esposa y de sus hijos.



Sucede que en medio de la entrevista, en la que habló de su extensa trayectoria como actor, apareció su hijo Pedro, quien destacó el rol de su padre.





“Para mí lo más importante es la familia. Y ellos lo saben. Todos los días me ven cocinando, lavando los platos”, expresó, emocionado, Daniel Aráoz, en plena entrevista.



“¿Cómo hacés para congeniar el tema laboral con el familiar?”, le preguntó Dalia Gutman, en pleno momento emotivo del actor en presencia de su hijo.



“Siempre me acompañaron en los trabajos y muchas veces dije que no cuando ellos eran más chiquitos para poder estar con ellos. En definitiva, mi familia es lo principal. Era mi sueño más grande, lo más importante y lo más hermoso de mi vida. Los demás son cañitas de colores”, contestó.



“Mi familia es mi fortaleza. Yo tengo la bendición de tener una familia de artistas, porque Renata (su mujer) es pintora, es una artista plástica muy prestigiosa. También es arquitecta”, contó Daniel, sobre su esposa.





“Lola (su hija), que está en el CIC (Centro de Investigadores, estudia actuación, además. Somos los cuatro, todo el día se habla de arte en casa”, reveló el actor.



Por último, en el programa advirtieron que “cuando habla de su familia saca el pecho”, por lo que respondió con orgullo: “Y, claro, porque era el gran sueño de mi vida poder tener una familia”.