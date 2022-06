Christophe Krywonis contó quien es su nueva novia y desde hace cuánto están juntos

Hace años que Christophe Krywonis se hizo un lugar en el corazón de los argentinos con su estilo parco y seductor. Con pocas palabras, las justas y necesarias, el chef francés se hace querer y conquista con su tonada gala. Y a pesar de no es mucho lo que el chef comparte de su vida sentimental, recientemente contó novedades.

A principios de mayo reveló que estaba de novio con una mujer que había conocido por una aplicación de citas. “Estoy muy feliz, con muchas ganas de disfrutar, no voy a decir nada más”, dijo a Paparazzi, cuando lo encontraron paseando por el barrio porteño de Palermo.

El ex jurado de Bake Off Argentina ya había contado en 2021 cómo había sido su suerte con este tipo de encuentros que, muchas veces, no salen como lo esperado. “Me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió, era otra mina. La tipa puso otra foto y era otra chica”, se sinceró.

Y ahora, de visita en el estudio de La Puta Ama, Florencia Peña logró sacarle algunos datitos más sobre su vida amorosa. Sabiendo que su entrevistado nunca fue muy afecto a tocar el tema, la conductora rompió el hielo preguntándole si usaba su acento a la hora de seducir.

Con risas nerviosas, Christophe dio a entender que su tonada es uno de sus secretos y Flor disparó: “¿Estás en pareja o estás solo?”. “Si, estoy en pareja”, dijo el cocinero, y esta vez se animó a dar algunos más detalles sobre la mujer que lo conquistó hace casi medio año.

“Estamos hace cinco meses. Para mí es un montón”, reconoció Christophe, y agregó: “Ella se llama Melody, es argentina de origen danés y hoy es su cumpleaños. Salgo de acá y me voy al festejo”.

Luego, el chef aclaró por qué cinco meses es tanto tiempo para él: “La mujer que más me duró en mi vida fue la mamá de mis hijas, diez años. Otra me duró cuatro años”. Christophe aclaró que “entre la primera y la segunda pasaron seis años” y que en ese tiempo la pasó “bomba”, a puro touch and go.

En este sentido, el chef contó que su signo es Aries. “Son muy sexuales…”, disparó Flor, a lo que él asumió, dudoso, pero con una sonrisa pícara: “Sí, puede ser, no sé…”. El cocinero también se mantuvo imperturbable cuando le preguntaron sobre las fotos de la mano con Dolores Barreiro que circularon hace un tiempo.

“Fue en Mendoza, estábamos en pedo; la pasé bomba, sus piernas son hermosas”, fue todo lo que dijo Krywonis sobre los rumores de romance que surgieron antes de que se pusiera de novio con Melody, su actual pareja.

Por otro lado, señaló que no es de ir muy seguido a comer a los restaurantes de sus amigos, Donato De Santis y Germán Martitegui, con quienes también paseó por Mendoza, porque no le quieren cobrar. “Es un tema. No voy por eso. Ayer fui a comer una pizza a Cuccina Paradiso, que es deliciosa, pero voy una vez cada muerte de obispo porque no me cobra. A mi me gusta pagar”, aseguró.