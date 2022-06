Cuáles son las exigencias que le pidió Mirtha Legrand a Adrián Suar para seguir en eltrece

Desde la irrupción de la pandemia que Mirtha Legrand no conduce con continuidad sus tradicionales almuerzos. La llegada del coronavirus trastocó todo para la diva, que tuvo que refugiarse en el interior de su hogar para cuidarse de la enfermedad.

Eso provocó que su nieta Juanita Viale la reemplazara, en lo que se creyó como una situación temporal pero que se extendió en el tiempo, a tal punto que la actriz se quedó al frente de los ciclos de eltrece, tanto en las noches de los sábados como en los almuerzos de los domingos.

El foco se direccionó al retorno de Mirtha, que se ha expresado con muchos deseos de volver a trabajar y de tomar el control del programa histórico que protagoniza hace décadas. No obstante, algo en las negociaciones con las autoridades de eltrece se encuentra estancado.

El canal de Constitución no anunció todavía si continuará el programa, ya sea con Juanita o con Mirtha, o tal vez con un mix entre las dos. Y en ese sentido se activaron cientos de especulaciones, de toda índole, hasta que apareció Luis Ventura para arrojar varios datos.

El periodista de América describió las exigencias que elevó la diva a la gerencia que comanda Adrián Suar: “Pidió diez días de prórroga para acordar el contrato porque hay varios puntos que desean corregir".

En cuanto a los detalles de esas cuestiones monetarias que traban el acuerdo, Luis añadió: "El primer punto es elevar la cifra de dinero que debería percibir Mirtha en concepto de sueldo. Además, Mirtha está interesada en los porcentajes de PNTs -publicidad no tradicional- que le corresponderían a la productora y la distribución de los mismos adentro del programa".

Por su parte, Suar aportó un poco del panorama y sostuvo en el ciclo Mañanísimas: “Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos”.

El gerente de programación de eltrece aportó su visión y reconoció el meollo de la problemática: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla”.