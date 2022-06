Revelan qué día se resolverá el futuro de Mirtha Legrand en la televisión

Por estos días es una verdadera incógnita lo que pasará con el futuro de Mirtha Legrand en la televisión. Si bien estuvo ausente por la pandemia de Coronavirus, su nieta Juana Viale la reemplazó y los números en el rating se mantuvieron. Hoy, todo es incertidumbre.



Hace unos días, el gerente de Programación de El Trece, Adrián Suar, explicó que, si al momento aún no se resolvió la cuestión, es básicamente por una cuestión económica, por la que todavía esperan una respuesta.





“No hay nada raro. Es sólo una cuestión económica, ni más ni menos que eso. Le hicimos una propuesta y estamos esperando la respuesta. Si ella quiere, se hará. Ojalá que quiera”, expresó hace unos días el Chueco Suar.



“Me daría mucha tristeza que no siga en El Trece. Mirtha es una figura para el Trece. Queremos que sigan ella y Juana. Y si no sigue, puede ir a donde quiera. Porque Mirtha es de toda la televisión, es de todos los canales”, agregó Suar.



Sobre este tema se refirió Luis Ventura, que estuvo como invitado en LAM, el programa de Ángel de Brito, quien le preguntó directamente qué pasará finalmente con el futuro de Mirtha Legrand. “El lunes 13 preguntame de vuelta y te respondo”, contestó.



En un momento, tanto Ángel como Ventura dieron a entender que Mirtha no arreglará con El Trece. Y cuando le preguntaron desde el panel a dónde irá, con un gesto de “acá”, dejó explícito que su destino sería América. “Yo tengo la misma sensación”, dijo De Brito.





“Hubo una reunión, un ofrecimiento, le hicieron una propuesta. La productora lee la propuesta, dame 10 días y te hacemos una contrapropuesta. En esa contrapropuesta puede seducir o no. Sino, cada uno hace su vida”, contó Ventura sobre la negociación con El Trece.



Sobre las complicaciones en el arreglo para continuar, Ventura descartó que sólo sea económica la cuestión. “Hay otros puntos. Otros problemas. Juanita es uno de los problemas. Los vecinos son otros”, sostuvo.