Romina Manguel habló de su novio 21 años menor que ella: "La vida es una..."

Más allá de su ascendente carrera profesional, Romina Manguel está atravesando un gran momento personal, dado que está en pareja y muy enamorada de su novio Matías, un joven de 28 años que se dedica a la consultoría política.



Si bien Manguel sostiene que la diferencia de edad no es un problema para ellos, contó que al principio recibió algunas críticas, pero que fue gracias a Alejandro Fantino que se animó a apostar por el amor.



“Tengo 49 años y él, 28. Son 21 años de diferencia. Nos conocimos por un amigo en común, me encantó y me enganché mucho. Ni le pregunté la edad, pero él me dijo que hacía dos años se había mudado de la casa de los viejos, entonces pensé que había entendido mal”, contó en Detrás de Escena, por AM 540.





“Este me amor me trajo mucha risa y complicidad, además de que me ayudó a desenroscarme. Tengo una mirada menos dramática. Me encanta y a los 28 todavía te parece que podés hacer todo. Entonces le comento, por ejemplo, que me hubiera encantado a los 28 hacer una maestría en Columbia y él me responde: ‘¿Por qué no la podés hacer?’. Le explico que tengo dos pibas, cuatro laburos y no es que te vas a Nueva York con una beca y listo”, comentó.



“A él todo le parece que se puede hacer y eso me motiva mucho. Tiene un empuje y una garra que están buenísimas”, agregó Manguel sobre el impulso que siente en su relación con el joven de 28 años.



“Con mis nenas costó. Y con la más grande, que tiene 14, costó un poco más porque algunas mamis del colegio son bastante conchudas. Entonces venían y decían: ‘¿Vos estás saliendo con un pendejo?’”, reveló Romina.





Asimismo, contó cómo la ayudó Alejandro Fantino en ese proceso. “Soy muy amiga de él y me ayudó mucho en ese punto. Él me decía que le lleva a Coni 25 años y nadie habló de eso nunca. Con esto no estoy haciendo un manifiesto de nada, pero Ale me decía que es choto porque a él nadie le cuestionó nada y a mí porque soy mujer, sí”, comentó.



“Es más chico y no me importa. ¡Por ahí le festejo los 30! La vida es una y esa es una enseñanza de Lanata, que antes no creía en nada y se terminó casando por iglesia y sin que le importara la opinión de nada”, concluyó Manguel.