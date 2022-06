Romina Manguel reveló el drama que vivió con Gerardo Rozín: "No lo podía soportar"

Romina Manguel estuvo protagonizando como invitada una nueva emisión de PH, Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados por la pantalla de Telefe. Durante la charla con los demás invitados, surgió el recuerdo de Gerardo Rozín, el conductor de La Peña de Morfi, quien falleció el pasado 11 de marzo.

La periodista fue una gran amiga del conductor y sorprendió a todos con uno de los relatos más duros de la noche. "Fue innecesario que sufriera tanto. Me llamaba todos los días a las 12 de la noche diciéndome que se iba a morir", expresó al recordar a Rozín. "Era todos los días y era una carga fuerte. Terminábamos hablando de la muerte y de las cosas que quería cuando él muriera. Terminaba llorando, eran las cuatro o cinco de la mañana y no lo podía soportar", reveló.

Muy afectada por lo que sucedía, Manguel decidió pedirle a Rozín que terminara con las llamadas. "Él me deja rota todas las noches y yo no puedo estar así, tengo dos hijas", recordó en relación a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. "Le dije que me hacía muy mal y me dijo 'yo me voy a morir y la señora no puede dormir. Cuando me muera vas a poder dormir'", aseguró sobre la dura reacción que tuvo el conductor.

Una situación similar le ocurrió a Luis Novaresio."Era amigo y tengo una especial cuestión porque no tuve la valentía de despedirme", señaló visiblemente emocionado el periodista cuando también estuvo como invitado al programa de Andy hace un par de semanas atrás. "Sabía que era inevitable, me ha tocado acompañar a mucha gente hasta el final, y me parece injusto lo que le pasó a Gerardo", reflexionó.

"Lo llamé, se enojó con toda razón porque no lo había llamado antes, quedamos en vernos y yo soy difícil y no fui", recordó el periodista. "Me di cuenta después que falleció que había sido un cobarde, un cagón de no poder enfrentar la historia", reconoció. Y cuando el conductor le preguntó si se arrepentía, fue terminante. "Recontra arrepentido. Todo el tiempo supongo que filosofo con el tema del fin y la muerte, que tengo más o menos claro todo esto, cuando te enfrentás con un hecho así... no estuve a la altura", concluyó.