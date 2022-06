Revelan que se dijeron Rodrigo de Paul y Camila Homs en un encuentro que tuvieron en un boliche

Este no fue un fin de semana normal para Rodrigo De Paul. Luego de casi dos meses sin ver a Tini Stoessel, su flamante nueva pareja, el jugador se encuentra en Argentina y decidió salir a disfrutar de una noche en un boliche. Lo que no se esperaba era encontrarse con su ex pareja, Camila Homs.

El jugador y la modelo se habrían cruzado en una reconocido local bailable, en medio de su conflictiva separación. Según informó la revista Caras, Homs se encontraba con su manager y amigos en el vip de la disco Tequila cuando Rodrigo llegó al lugar con unos amigos. Según relataron, se habría generado un clima de tensión.

"Había una situación de tensión", reveló un testigo del encuentro. De Paul y Camila no hablaron; y ella se cambió de mesa para estar lejos de él. "Se dijeron algunas cosas, y él se fue para otro lado. No había nada de buena onda", agregaron.

Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Cabe recordar que el jugador estuvo invitado en No Es Tan Tarde (Telefe) y habló por primera vez de su relación con la cantante. "Estamos muy bien, eso te puedo contar".

"Por trabajo, hacía un tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que cuando estamos juntos nos disfrutamos y la pasamos bien", agregó.

Finalmente, concluyó: "Una de las cosas que tenemos es que nos divertimos y nos reímos mucho. Somos los dos muy activos y estamos siempre haciendo cosas con amigos. La pasamos muy bien".