Qué dura acción llevó adelante Nequi Galotti contra las hijas de Bartolomé Mitre: "Mi psicólogo me dijo que..."

La familia de Bartolomé Mitre no encuentra la paz. Desde que falleció el histórico dueño del diario La Nación, entre muchas otras empresas, todos se pelea con todos entre sus herederos. Y es su última mujer, Nequi Galotti, la que se cansó y pegó un portazo.

"¿Es cierto que tenés a los hijos bloqueados?", quiso saber Angel de Brito, en medio de un móvil con LAM. Y ella, que supo trabajar en ese programa, no tuvo vergüenza en admitirlo: "Fue por recomendación de mi psicólogo. Una cuestión de sanidad", respondió. ¡Bombazo!

"Yo en un momento por sanidad, por mí, porque me lo recomendó mi psicólogo, bloqueé a todo el mundo. Esa es la única verdad de todo lo que se dice en todos lados", se sinceró la ex modelo.

El conflicto por la herencia sigue creciendo. Y a pesar de los gritos en los programas de tele (casi vergonzosos) de Esmeralda Mitre el tema sigue en los Tribunales. Ella, en sus cuentas, dice ser la dueña, pero... Nequi Galotti tomó una drástica decisión que también incluye Dolores, la otra hija de quien fuera su pareja.

"La verdad que no sé. No sé porque yo no tengo problema para nada con nadie. Ni idea", aseguró Nequi al momento de responderle a Yanina Latorre, una de las panelistas del programa, cuando le preguntó por qué la odian desde el entorno de su ex marido.

"Yo no interfiero en la relación entre Santos y sus hermanos, para nada. Al contrario, siempre le dije: 'Santos, tu relación con tus hermanos es toda tuya'", aclaró Galotti, como también dijo que para ella las cuentas bancarias estaban "bien" y que ella no se las tenía que rendir a nadie.

"Yo espero que las cosas se mejoren y que con el tiempo podamos sacar todo lo bueno de todo lo vivido", expresó Galotti, esperanzada. "Toda la vida me dediqué a trabajar, a querer a mi marido, a querer a su familia, a su entorno, a unir, a vivir bien y fue un amor divido el que tuvimos Bartolomé y yo", concluyó Nequi, al salir de un desfile de modas, entre tantos problemas que tuvo en su vida.