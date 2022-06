Cinthia Fernández recibió una preocupante noticia sobre una de sus hijas: "Fui al médico y hay que sacarle..."

Como si el enfrentamiento con Matías Defederico no fuera suficiente para angustiarla, a Cinthia Fernández se le abrió un nuevo frente de conflicto: su ex suegra, quien salió a defender a su hijo a advertirle que se atenta a las consecuencias.



“Si a mi hijo le pasa algo por la presión que recibe, que se atenga a las consecuencia”, advirtió la madre de Defederico en los medios, metiéndose de lleno en la disputa.



Sin embargo, y a pesar de lo que todos podían esperar, Cinthia Fernández estuvo lejos de contraatacar con vehemencia los dichos de su ex suegra. Y el motivo es más que válido e indiscutible.





Sucede que la razón de su silencio tiene que ver con una de sus gemelas. “Anduve desaparecida porque tenía que llevar a mi bebé al médico. Tiene una cosita en la piel, hay que sacársela porque es muy contagiosa y andaba muy nerviosa por eso”, contó.



“Ya me estoy ocupando, pero me tiene muy sensible el tema”, agregó Cinthia Fernández sobre la cuestión que la tiene muy preocupada por estos días y que la sacó por un momento del conflicto con la familia de Matías Defederico.



Igualmente, se tomó un tiempo para responder a la madre del ex futbolista, aunque no con la vehemencia a la que acostumbra Cinthia a la hora de la confrontación.





“Muchos creían que quizás me estaba afectando algo de ese tema, pero no, acá estoy”, aseguró la panelista de Momento D.



Por último, sobre sus hijas, expresó: “Vivo para ellas y por ellas. No duermo, me la paso laburando para pagar lo que el otro tiene la obligación de pagar. ¿Por qué tengo que aguantar a esta señora diciendo estas cosas?”.