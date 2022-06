Cinthia Fernández contó el diabólico hecho por el que su exsuegra la odia: “Mis hijas le…”

"Nos tienen hartos a todos. Necesito que me lleve a la Justicia porque ahí se van a aclarar un montón de cosas. Si él está hablando hoy acá, mañana tiene una demanda por violencia de género de parte de ella. Él no tiene un mal trato hacia las mujeres. Todo lo que sale a decir ella es mentira. Quiere ver que mi hijo se suicide, que se cuelgue de algún lado o se tome unas pastillas. Ella está ensañada con él. Se acuesta a la noche pensando en la maldad que le va a hacer al otro día. No hay más plata porque todo que él tenía se usó para comprar la casa donde vive ella. Piensa que se casó con Lionel Messi, pero no, se casó con un jugador que no era rico. De hecho, hoy ella maneja más plata que él".

Eso y más dijo dijo Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico, sobre su hijo en una nota con Karina Mazzoco en el programa A la tarde, luego de las denuncias por violencia de género que le realizó su expareja, Cinthia Fernández.

Llegó el momento de la respuesta de Fernández. En Momento D (eltrece) la mediática realizó un descargo en el que afirmó que Analía Frascino se refiere a ella de esa manera porque Charis, Bella y Fran “le quitaron la gallina de los huevos de oro”.

“Cuando quedé embarazada, tenía a las mellizas de cinco meses, y ella me decía que no iba a poder. Esa mujer me volvió loca, me quería convencer de que no tuviera a mi hija. A mis tres hijas las deseé y las amo”, siguió.

“Ella quería que me casara porque estaba en mi mejor momento, tenía cuatro laburos y me vivía pidiendo plata. Me llegó a pedir plata para un aborto porque quedó embarazada de un amante. Dos veces me pidió plata para un aborto. Era mentira, después se la gastaba todo en el casino”, agregó.





“Vivo para ellas y por ellas. No duermo, me la paso laburando para pagar lo que el otro tiene la obligación de pagar. ¿Por qué tengo que aguantar a esta señora diciendo estas cosas? Todo esto es violento. Su hijo es un violento y usted también. La van a pagar en la Justicia”, finalizó Cinthia.

Por último, recientemente fue Ángel de Brito, de LAM, quien respaldó a Fernández y brindó detalles de un duro antecedente del futbolista en la relación.

“No era un control remoto, era una tablet. Y, cuando Cinthia me lo contó, hace como tres años, me mostró todas las pruebas. Todo lo que ella tenía guardado. No lo pudo denunciar porque estaba en Emiratos Árabes. Vi la foto de la hija de Cinthia con la cabeza partida. Y todavía tiene la cicatriz", explicó.