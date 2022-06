La mamá de Matías Defederico, contra Cinthia Fernández: "No se casó con Messi"

Una nueva integrante se suma a la batalla liderada entre Cinthia Fernández y Matías Defederico: Analia Frascino, la madre del exfutbolista. La mujer estuvo como invitada en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América TV, y no se guardó nada frente a las cámaras.

"Me moviliza el cansancio, yo vine porque si hoy él está acá hablando, mañana tiene una demanda por violencia de género, por restricción, por lo que se te ocurra, no sé", comenzó diciendo sentada en el estudio.

Y remarcó: "Matías nunca la amó, siempre lo dije". Luego, continuó: "Cuando ella queda embarazada, enloquece. Convivieron bastante, porque cuando nos enteramos que era un embarazo múltiple yo le sugerí que no la dejara sola. Pero no lo tendría que haber hecho nunca, fue un infierno".

"Cinthia no se casó con Messi, se casó con un jugador que no tiene dinero. Él vive en un barrio privado mucho menor que el que vive ella, tiene un auto de 20 mil dólares cuando ella tiene una camioneta de 75 mil dólares. Y ahora se hizo una cascada de 1 millón de pesos que no sé si es de canje o de donde, pero si no tiene plata para comer no hace una cascada. Hoy por hoy le entra más plata que a Matías", sumó.

Analia Frascino, la madre de Matías Defederico

Las diferencias entre la mujer y la mediática nacieron desde el día uno. Tal como contó Fernández, en más de una ocasión, su ex suegra le hacía constantes reclamos a su hijo por cuestiones de dinero y como ella intentó poner un freno a esta situación, se la habría echado en contra.