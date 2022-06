La filosa canción que Cinthia Fernández le dedicó a Matías Defederico como adelanto del Día del Padre

Todavía faltan unos días para el festejo del Día del Padre, pero Cinthia Fernández encontró una canción muy especial para dedicarle toda su bronca a su ex, Matías Deferico, y no quiso dejar pasar la oportunidad de compartirla con sus seguidores.

Enredados desde hace tiempo en mil conflictos por la manutención de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, Deferico y Fernández no paran de tirarse palos y dardos, medidas cautelares y demás artilugios legales que no hacen más que potenciar el malestar entre los dos.

Ausente, cobarde, moroso: todas esos calificativos negativos se incluyen en la canción que la panelista de Momento D le dejó de regalo al futbolista, como una picante previa para la celebración de su día.

“Para vos, que sos padre un día al año pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh”, arranca el tema que Cinthia bailó ante sus seguidores para dar cuenta de la pésima relación que mantiene con su ex, a quien cada vez que tiene oportunidad le reclama públicamente que se haga cargo de sus responsabilidades como padre.

“Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos. Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor pagá la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come y no se mantiene con emoticones”, sigue.

En cuanto al regalo por “su día”, la melodía sigue, a pura rima y palo: “No sé qué darte el Día del Padre a vos que sos ausente y cobarde. Te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Mañana lunes te mando un regalo sorpresa que es una taza pintada que hizo el nene en el jardín”.

Antes de pasar la canción que encontró ideal para Defederico, la ex angelita compartió en sus redes unas palabras súper ácidas para el padre de sus nenas, a quien viene de ganarle un nuevo duelo judicial.

“Me mata. A mí me da placer disfrutar de las actividades de mis hijas, con mis hijas todo el día, pero hay gente que va, saca la fotito y se va. Nada de ayudar con traslados ni nada”, disparó la bailarina, a cuenta de un reciente posteo de su ex por el que lo señaló por ser padre “para la foto”.