Lali Esposito mostró cómo se entrena durísimo para sus shows

Falta muy poco para que Lali Espósito regrese a los escenarios de la mano del Tour Disciplina, que comenzará con dos fechas en el mítico estadio Luna Park, ese que supo albergar a las estrellas del espectáculo, la música y el deporte por muchísimos años sin dejar nunca de brillar.

La artista está preparándose con todo para ofrecer su mejor versión a los y las fanáticos y fanáticas que se acerquen a escucharla y una parte de su preparación consiste en una ardua rutina física.

Por esto Lali aprovechó para mostrarle a sus seguidores un poco de lo que está siendo la previa del Tour Disciplina y en su cuenta personal de Instagram publicó una foto con un conjunto en el que realizó rutinas de kickboxing desde el jardín de su casa.

Lali Espósito se está preparando para regresar a los escenarios con su Tour “Disciplina”, el cual iniciará con dos fechas en el Luna Park.

“Dos semanas para que empiece ‘Disciplina Tour’”, fue la frase que eligió Espósito para simbolizar el momento y llenar de expectativas a todos los que se encuentran pendientes de su regreso a los escenarios.

Además, luego de esa primera imagen, Espósito subió un videoclip en cámara acelerada de su rutina, y en el resumen se la ve practicando combate de pie y boxeo con su entrenador, además de utilizar algunas pesas para aumentar su masa muscular.

Entre tanto, este mes inició una nueva temporada de La Voz Argentina en Telefe. Nuevamente Marley está a cargo de la conducción del exitoso ciclo y uno de los jurados, aparte de Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky, es Lali, que va metiéndose cada vez más en personaje en el show.

"No tiene límite, recargada es poco, es una Lali muy distinta la que se viene, los va a sorprender a todos. Cada una tiene vidas muy distintas, pero me divierto mucho con ella porque cada vez que nos encontramos nos morimos de risa, nos divertimos, es como si no hubiera pasado el tiempo, vivimos muchas cosas lindas juntas", había dicho Rochi Irgazábal, antes del inicio del programa que moviliza al pueblo argentino.