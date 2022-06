El polémico dato que podría dejar a Polina Piskova afuera de La Voz Argentina

Polina Piskova, la joven rusa que deslumbró a todos con su participación en La Voz Argentina, ya era conocida en las redes sociales por su intensa actividad en Instagram, en donde tiene su cuenta verificada.



Pero ahora es nuevamente noticia y no por algo positivo justamente, sino porque se conoció un dato polémico y que podría complicar su continuidad en el reality.



La joven de 26 años nació en Moscú, vivió en Canadá y desde hace un tiempo lo hace en la Argentina, más precisamente en la provincia de Córdoba.





Su presentación en La Voz Argentina provocó que tres de los cuatro jurados se dieran vuelta y se la disputaran para tenerla en su equipo.



Sucede que luego de su performance brillante, que generó la emoción de los jurados, muchos comenzaron a indagar sobre el pasado a Polina y, de esta manera, se descubrió que no se trataría de una cantante amateur.



Al parecer, Polina Piskova de cantante amateur tiene muy poco, ya que en Spotify sus canciones tienen más de 800 mil reproducciones.





Además de esto, la joven rusa de 26 años habría sido ex conejita de Playboy y tiene, además, una cuenta en OnlyFans, en la que sube contenido erótico de alto voltaje.



“Nací en Rusia, mi familia me llevó a Canadá cuando tenía 13 años y hace medio año que vivo acá”, contó en su presentación en La Voz Argentina, donde deslumbró con su versión de “Seven Nation Army”, de The White Stripes.