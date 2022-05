Vaticinan que Sol Pérez tendría un bebé antes de su casamiento con Guido Mazzoni

Si no es por una cosa, es por otra, pero Sol Pérez siempre está en el centro de todas las miradas. Recientemente, anunció que el próximo año finalmente dará el gran sí frente al altar junto a Guido Mazzoni. Tras varios idas y vueltas, la pareja decidió que será en noviembre. Sin embargo, ahora tras un consejo de Pitty la numeróloga, la joven comunicadora está evaluando cambiar la fecha.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

"El día del casamiento es muy importante porque te marca cómo va a ser ese matrimonio, qué destino va a tener esa unión de pareja, y yo siempre recomiendo que traten de investigar porque si te da el número 11 va a ser con mucho sacrificio", señaló la pitonisa en Nosotros a la mañana.

Y, frente a las cámaras de eltrece, le recomendó: "Noviembre es un mes que mucha gente quiere casarse porque está lindo el clima, pero siempre el mes de septiembre es clave para los casamientos".

Acto seguido, vaticinó sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia y Pérez quedó boquiabierta. "Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé", expresó la mujer.

"Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia", sumó.

Pitty la numeróloga

Sobre el año que le espera, Pitty le adelantó: "Vas a tener un hermoso 2023 donde otra vez vas a volver a ser la protagonista de tu propia vida, está buenísimo, súper interesante".