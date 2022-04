Cuánto mide Sol Pérez y qué piensa la gente cuando la ve

Desde que irrumpió en los medios, Sol Pérez nunca ha dejado de llamar la atención y es una de las pocas figuras argentinas que siempre está vigente. Dio sus primeros pasos en la TV en el reality Combate y su gran salto a la fama fue en 2016 cuando se desempeñó como presentadora del tiempo en el programa Sportia, emitido por TyC Sports.

Sol Pérez

Posteriormente, brilló en la pista de baile más famosa de la pantalla chica donde demostró sus grandes aptitudes para la danza. También, enseñó su gran potencial para la actuación cuando, de la mano de Carmen Barbieri, hizo temporada en Mar del Plata. Muchos quedaron encantados con lo que realizaba arriba del escenario y no sólo llamó la atención por su performance en las tablas, sino también por el gran escándalo que protagonizó junto a Mónica Farro que terminó en la Justicia.

En la actualidad, se desempeña como conductora en uno de los noticieros de Canal 26 y a la vez, divierte con sus ocurrencias en Nosotros a la mañana, el magazine que sale por eltrece. Recientemente reveló que el año que viene dará el gran sí frente al altar junto a su novio, Guido Mazzoni, y hay mucha expectativa entorno a ese día.

Sol Pérez

Pero si hay algo que muchos de sus admiradores quieren saber sobre ella es cuánto mide realmente. En una entrevista que brindó, algunos años atrás, Sol contó toda la verdad. "Mido 1.60, en realidad mido menos, mido 1.58 pero siempre lo redondeo para arriba porque me dijeron que hay que redondear para arriba”, señaló en Player One.

Además, reconoció que muchos de sus fanáticos se sorprenden cuando la encuentran en la calle. "Todo el mundo piensa que soy más alta. Cuando me ven por la calle es como ‘ah sos chiquitita’. Soy chiquitita pero no es algo que me acompleje demasiado", manifestó.