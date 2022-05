Oriana Sabatini reveló la parte complicada de su vida en Italia con Paulo Dybala: “Me re…”

Oriana Sabatini se encuentra pasando un gran momento profesional por la reciente firma de un contrato con un gran sello discográfico y en el plano sentimental se la ve muy enamorada de Paulo Dybala.



No obstante, aunque se la vea feliz cada vez que está junto al futbolista de la Juventus, no todo parece ser tan fácil como el común de la gente se imagina. Es que hay un factor muy complejo que tienen que resolver: la distancia.



Para solucionarlo, la hija de Catherine Fulop decidió mudarse a Italia junto a Dybala. Sin embargo, la cantante confesó que estar lejos de su familia es algo a lo que le está costando mucho acostumbrarse.



“Me fui a vivir a un país sin familia ni amigos. Yo soy una persona que necesita su red de contención. La verdad me re costó. No sé qué pensarán las mujeres de otros jugadores, pero es re difícil. Me llevó 3 años acomodarme”, contó Oriana en LAM.



Sobre la firma de su reciente contrato, Oriana viajó a la Argentina para continuar con su crecimiento profesional, algo que empezó a retomar tras haberse instalado en Italia y de haber superado la etapa de adaptación.



“Estaba en otro país. Tenía que acomodarme y empezar a laburar en otro continente. Todo un proceso. Pero me dije a mí misma que no quería presionarme hasta que no estuviera lista. Pero acá estoy”, afirmó orgullosa.



En cuanto al apoyo de Dybala, la cantante comentó: “Obviamente me apoya. ¿Por qué si él está cumpliendo su sueño no podría hacerlo yo? Es bueno además para una pareja que cada uno tenga sus cosas”.



“Sí, realmente es el amor de mi vida, vamos a tener toda la vida para estar juntos”, agregó Oriana en diálogo con LAM donde, además, confesó que su gran momento personal la motivó a retomar su carrera.