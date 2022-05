Así son las fotografías de Oriana Sabatini que prueban que supera en belleza a su madre, Catherine Fulop

La actriz y cantante argentina, Oriana Sabatini recientemente se ha robado millones de corazones en sus redes sociales debido a su belleza espectacular. La actriz es reconocida por ser la hija mayor de Osvaldo Sabatini, actor y empresario argentino y Catherine Fulop, actriz venezolana. Asimismo la cantante también es sobrina de la tenista Gabriela Sabatini y pareja del futbolista Paulo Dybala.

Oriana Sabatini inició su formación artística desde muy joven, realizando estudios de canto, piano y teatro. Entre sus estudios se destacan dos años en el Instituto de entrenamiento actoral Julio Chávez y un año en la “New York Film Academy”. En cuanto al modelaje, la cantante realizó su primer modelaje individual fue a sus 13 años para una revista, en un artículo sobre su relación con su madre Catherine Fulop.

Catherine Fulop es una actriz, conductora y modelo venezolana conocida por su personaje de Abigail Guzmán de Ruiz en la telenovela “Abigail”. Fulop ha participado en diversos concursos de belleza como Miss Venezuela, donde fue elegida como tercera finalista y en Miss América Latina, donde fue finalista. Claramente Oriana heredó la gran belleza y figura de su madre.

Oriana Sabatini inició su carrera de cantante en 2017 con el lanzamiento de su primer sencillo en inglés, “Love me down easy”. Gracias a este hit la artista fue telonera en el “Dangerous Woman Tour” de Ariana Grande donde interpretó su primer sencillo y dos canciones nuevas: “Stay or run” y “What u gonna do”. Además de ello, Sabatini se presentó en el festival Lollapalooza Argentina, compartiendo tarima con la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers en el año 2018.

Imagen: Instagram Oriana Sabatini

La primer actuación en televisión de Oriana fue en el año 2011 en la telenovela uruguaya “Porque te quiero así”, en donde realizó una participación especial como Rocío, la novia del protagonista juvenil de la tira. No obstante el gran salto a la fama de Sabatini se dio en 2012 cuando fue convocada para realizar un casting de la productora Cris Morena. Fue así que la hija de Catherine Fulop obtuvo un papel en la serie “Aliados” al interpretar el personaje de Azul Medina por el que se llevó el premio "Revelación" en la edición de 2013 de los Kids Choice Awards Argentina. Actualmente Oriana es una de las artistas femeninas más populares en Instagram por lo que su más reciente publicación acumula millones de likes. Esto se debe a que la artista posó en transparencias enseñando su impactante cuerpo natural.