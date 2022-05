El consejo clave que le dio Oriana Sabatini a Tini Stoessel por su noviazgo con Rodrigo De Paul

Durante una entrevista, Oriana Sabatini le dio un sincero aviso a Tini Stoessel por su flamante noviazgo con Rodrigo De Paul. Conocedora de la exposición mediática que supone una relación con un futbolista, la cantante le dio un consejo clave a su colega.

En diálogo con el portal Teleshow, Oriana recomendó la actitud que debería tomar Tini para transitar este momento. "Que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea internet, que no lea las redes", expresó Sabatini.

A su vez, la entrevistada se encargó de remarcar que no está al tanto de los detalles del romance entre Stoessel y De Paul. "Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas le diría que no mire las redes porque son la muerte, más para las mujeres que están con futbolistas", aclaró Oriana Sabatini.

En los últimos días, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul han captado la atención de los portales y programas de espectáculos con su incipiente historia de amor. El futbolista venía de confirmar a comienzos de este año su separación de Camila Homs, con quien compartió su vida desde la adolescencia y tuvo dos hijos.

Además, el jugador quedó envuleto en una polémica ya que según afirman algunos periodistas su relación con la cantante comenzó antes de terminar la relación con su ex.

Según Yanina Latorre, Stoessel y De Paul se conocieron cara a cara en un asado y a partir de ese momento quedaron en contacto. Por el momento, ninguno de los protagonistas de esta historia ha dado detalles de su romance.