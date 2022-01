La ardiente foto de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que la cantante borró

Oriana Sabatini comenzó la semana bien arriba compartiendo una ardiente foto que publicó, y luego borró, posando junto a su pareja, Paulo Dybala. Sin embargo, horas más tarde la cantante volvió a subir algunas imágenes que previamente también había eliminado.

En la publicación, Oriana Sabatini agradeció las postales al fotógrafe Nicolás Gerardin, quien viene captando con su lente a la pareja desde hace bastante tiempo.

Tras haber pasado Navidad en el país, Sabatini y Dybala regresaron a Italia donde el futbolista ya está disputando algunas fechas de torneos europeos.

Con sus torsos al descubierto, Oriana y Paulo Dybala posaron sin inhibiciones, aunque la hija de Catherine Fulop decidió borrar el posteo porque en una de las fotos había cubierto una de sus lolas con una cruz negra.

La foto de Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala que la cantante decidió eliminar.

Luego, Oriana Sabatini volvió a compartir la publicación, pero ya sin la mencionada imagen, limitándose a una postal a color y otra en blanco negro.

Con un pantalón blanco la artista, y uno negro el delantero de la Juventus, la cantante se limitó a escribir: "By the one and only @nicolasgerardin".

El sensual posteo de Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala.

En pocas horas, la publicación cosechó cientos de miles de likes y cientos de comentarios elogiosos hacia la pareja que ya lleva cuatro años de relación.