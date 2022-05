La lluvia de memes que dejó la eliminación de María O'Donnell de MasterChef

Este domingo, un nuevo participante de la revancha de MasterChef Celebrity debió abandonar las hornallas más famosas de la televisión. Fue el turno de María O'Donnell de despedirse frente a las cámaras de Telefe luego de cometer una equivocación fatal en la preparación de su plato.

El desafío que le tocó a ella parecía sencillo: realizar milanesas con guarnición. La dificultad estaba en la cantidad de ingredientes. No tenía muchos y por eso, decidió realizar una crema de zucchinis con queso azul que, por su apariencia, no gustó al exigente jurado.

En la cuerda floja quedó con Analía Franchín, quien por segunda semana consecutiva estuvo al borde de quedar afuera de la competencia. Al despedirla, Damián Betular le expresó: "Estás como más moderada esta temporada, porque no preguntás tanto. Me encantó halagarte porque tenés un estilo de cocina, que es algo muy difícil de lograr y por eso te queremos mucho".

"Yo te veo cocinando muchísimo mejor, te vi disfrutando", sumó Germán Martitegui y continuó: "Lo de hoy quizá fue mala suerte. No te quedes con eso. Te vamos a extrañar, pero quizá haya otra revancha".

Antes de salir por la puerta grande, O'Donnell, expresó: "La verdad es que estoy contenta porque no lo viví como una revancha, lo viví como un bonus track. Era como poder volver. Me abrieron un mundo".

Noticias Relacionadas Qué pasó con el rating en la tercera gala de la revancha de MasterChef

Y agregó: "Mi familia viene a mi casa a comer los sábados, y me animo y cocino y pruebo, y me animo a hacer un montón de cosas a las que no me hubiera animado antes, a pensar un plato el jueves para el sábado. Me voy feliz y súper agradecida".

En Twitter, los fieles seguidores del ciclo del canal de las tres bochas compartieron divertidos memes. Aquí te dejamos algunos de los mejores que están circulando en la red.