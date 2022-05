La feroz crítica de Tartu a Susana Giménez por sus dichos sobre la Argentina: “Se fue…”

Luego del terrible accidente que sufrió su sobrino, Susana Giménez realizó duras declaraciones acerca de la actualidad de la Argentina y sobre cómo, según su visión, la está pasando la gente en el país.



“Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga: ‘¡No, basta!’. Eso me gustaría, porque no puedo ver a la gente así”, había dicho Susana en diálogo con Baby Etchecopar.



“Lo que más me duele es la inseguridad. ¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?”, preguntó, enojada y con total indignación la conductora en la misma entrevista por radio Rivadavia. Asimismo, también había hecho foco en la parte económica, al sostener que “en el único país en el que está mal trabajar y ser rico es en la Argentina”.

Luego de que se expandieran las palabras de Susana Giménez, se dieron muchas opiniones a favor y algunas otras en contra, como suele suceder en estos casos en los que se pone en foco la situación del país.



Alguien que decidió salir a manifestar su opinión sobre lo que había expresado Susana fue el panelista Augusto Tartúfoli, quien utilizó su cuenta de Twitter para criticarla con un filoso tuit.



“Dijo Susana: ‘Me gustaría que el pueblo se levante y diga basta porque no puedo ver a la gente así’. Y porque no la puede ver así se fue a vivir a Punta del Este”, escribió Tartu.





“Cuando Susana dice: ‘Me gustaría que el pueblo se levante y diga basta’, ¿le está dando su bendición a la marcha de 100.000 personas y acampe piquetero la semana que viene? ¿O a esa gente ‘hay que sacarla de la 9 de Julio con camiones hidrantes’, como dijo la misma Susana? ¿Es la misma Susana?”, continuó el panelista.

No es la primera vez que Tartu sale a cruzar a Susana, ya que anteriormente también había criticado su negativa a regresar a la Argentina. “Susana diciendo que lo mejor es mandar a trabajar a los hijos a los 18 años, pero debe ser a los hijos de otros, porque bueno, Mecha… en fin", había comentado.