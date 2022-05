El look de Andrea Rincón que impactó a todos en PH, Podemos Hablar

Andy Kusnetzoff invitó para una nueva entrega de PH, Podemos Hablar a cinco figuras del mundo del espectáculo. Entre ellas, se encontraba Andrea Rincón, quien generó repercusiones en las redes sociales por el look elegido para asistir al ciclo de Telefe.

La morocha se mostró más radiante que nunca con un diseño de Adrián Brown que le dio un estilo único y con el que impactó tanto al público como a los invitados. Rincón llevó puesto para esta oportunidad un mini vestido satinado fucsia que se caracterizó por tener mangas extra grandes y un lazo con gran moño.

Además, en medio de una emotiva charla sobre las infancias con carencias que atravesaron, la actriz hizo una confesión sobre su vida sentimental. Reconoció que le dio una oportunidad al amor durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, teniendo un noviazgo a distancia.

"Nos conocimos en la cuarentena y tuvimos una relación virtual, jamás lo conocí personalmente", comentó. También recordó el chiste que le hacía el líder de los Ratones Paranoicos, quien vio a su ex pareja a través de la pantalla de la computadora durante una de sus charlas: "A ese chico le faltan las piernas, decile que se levante y camine a ver si está completo, porque está siempre acostado". Entre risas, Juanse justificó su apreciación: "Es que no hacía nada, tanto que en tres meses no lo vi en otra posición".