Juanse reveló el incidentes más insólitos que sufrió sobre un escenario

Este sábado PH, Podemos Hablar tuvo un nuevo encuentro con sus televidentes por la pantalla de Telefe. El programa conducido por Andy Kusnetzoff tuvo de invitados al músico Juanse, el boxeador Sergio Maravilla Martínez, la periodista Mónica Gutiérrez y las actrices Andrea Rincón y Rocío Gómez.

Durante uno de los bloques del ciclo, el conocido como "punto de encuentro", se planteó la siguiente consigna: "Que den un paso al frente los que pasaron una noche en un lugar insólito",fue el ex Ratones Paranoicos quien contó una anécdota insólita.

Junto a su banda se encontraban en Mar del Plata donde darían un show en el boliche Elvis. Luego de la prueba de sonido, el líder recibió el llamado de un amigo para dar una vuelta de bares que se extendió más de la cuenta. "Me tuvieron que buscar y encontrar", recordó el cantante, que finalmente llegó al lugar.

Todo ocurrió durante "Enlace", uno de los clásicos de la banda. "Es una canción que dura bastante porque yo hago un show largo, me voy entre el público", explicó. En ese momento, Juanse encontró que, detrás de su equipo, uno de sus asistentes había armado una especie de cama para afinar las guitarras.

"Me acosté ahí pero cometí un error, quedó esta parte de mi cara con las manitos así", narró el músico, mientras imitaba la posición típica del sueño. "Me dormí ahí y me despertaron. 40 minutos me quedé dormido", agregó Juanse y minimizó la situación. "Lo importante es que no se duerma el público", expresó el conductor. "El público nuestro no duerme", le retrucó.