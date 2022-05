Los posteos de Nicole Neumann con sus hijas horas después del nacimiento del hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte se convirtió en madre este sábado, tal como estaba pactado el parto, y Fabián Cubero es padre por cuarta oportunidad, pero esta vez del primer varón, llamado Luca.



Por supuesto que, después de todo lo que se habló, las miradas estaban puestas en las primeras reacciones de Nicole Neumann, la madre de las tres hijas de Cubero (Indiana, Sienna y Allegra).



Y esas primeras reacciones no se hicieron espera, ya que apenas unas horas después del nacimiento de Luca Cubero, Nicole Neumann compartió imágenes de su viaje a Santiago del Estero junto a Indiana y Sienna.





“Bebita de mamá”, escribió Nicole en una storie de Instagram junto a una foto en la que se la puede ver abrazando a la menor de las hijas que tiene en común con Fabián Cubero.



Por su parte, Allegra optó por disfrutar de acampar en medio de la naturaleza. “Mi bebota del medio, mientras tanto, de campamento”, comentó Nicole.



Mucho se había hablado en las últimas semanas del viaje que habían hecho Nicole Neumann y José Manuel Urcera a Europa. Se había especulado con un eventual “viaje de escape” para no estar en la Argentina en el momento que diera a luz Viciconte.





No obstante, la vuelta de Europa se dio una semana antes, para despejar cualquier tipo de rumor. En el reencuentro con sus hijas, Nicole posteó una foto con ella y un mensaje duro contra los haters.



“Con tantos viajes que hemos hecho juntas, hay una agenda por delante para seguir viviendo aventuras juntas y eso me da mucha ilusión. Sé que ya están preparando las valijas”, posteó la modelo a raíz de las críticas por no haberlas llevado en su viaje a Europa.