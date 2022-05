La desagradable reacción de Nicole Neumann ante una receta a base de carne

Nicole Neumann se mostró muy incómoda durante una nueva emisión de Los 8 escalones del millón. Recientemente se agregó al juego el escalón "gastronomía" y allí los concursantes se refieren a diversos platos, muchos de ellos que contienen carne.

Defensora del vegetarianismo, la modelo no tiene ningún tipo de inconveniente en mostrarse en desacuerdo cuando se habla sobre el consumo de carne. En este sentido, tuvo un gesto de desagrado ante una de las consignas del juego.

"Facundo, ¿cuál de estos platos es un plato que por lo general se sirve frío? ¿Mollejas al verdeo o lengua a la vinagreta?", preguntó Guido Kaczka al participante. Entonces Iliana Calabró, que se encuentra reemplazando a Carmen Barbieri en el jurado, no pudo evitar intervenir: "Qué rica, a Coca mi madre le encanta, no se consigue tanto, por ahí en los bodegones siempre encontrás". De inmediato, Nicole se expresó al respecto: "No puedo dejar de pensar en comer lengua, ¡Qué feíto".

Recordemos que no es la primera vez que sucede esto con Neumann. Hace un tiempo mantuvo un fuerte cruce con ida Cármen luego de que Guido preguntara: "¿Con qué órgano animal se suele preparar el paté? ¿Riñón o hígado?". "Yo hago un paté muy rico con el hígado de la gallina", respondió la actriz y la modelo sumó: "Ay qué fuerte".

"Si la gente supiera cómo se preparan esas cosas, qué partes del animal son... no se si seguirían comiendo tan convencidos", agregó y la actriz retrucó: "Si comés carne y pollo lo comés". "Si lo ves, no", insistió Nicole.