Gerardo Romano abandonó una entrevista con Fabián Doman: "Gocen del sueldo y pasen una linda tarde"

Durante un móvil con el programa Momento D (El Trece), que conduce Fabián Doman, el actor Gerardo Romano decidió levantarse en plena entrevista y abandonar el lugar. El actor estaba promocionando funciones de su espectáculo Un judío común y corriente, pero la nota derivó en temas de actualidad y el artista decidió salir de escena.

Al referirse al ascenso de Javier Milei en las encuestas de cara a las elecciones del año próximo, Romano expresó: “En casi todos los países del mundo ha perdido el oficialismo y hay una derechización de las sociedades”. En ese momento, Doman argumentó que no es tan así, y citó el caso de Emmanuel Macron, quien fue reelecto recientemente en Francia.

Luego, cuando el conductor le preguntó a Gerardo Romano qué piensa sobre el referente del Partido Libertario, el entrevistado expresó categórico: “Pienso más que nada que no puedo aportar a la charla esta, ya vi el panel quienes son, lo que piensan, no quiero modificarle la cabeza a nadie”.

Luego, antes de levantarse para abandonar el móvil, Romano deslizó: “Están trabajando en Canal 13, disfruten, gocen del sueldo y pasen una linda tarde”.

“Ah se retira. ¿Y por qué se retira? No entiendo. ¿Le molestó la pregunta que le hice de Macron?”, expresó desconcertado Fabián Doman. Además, el conductor remarcó: "Me llama la atención porque además voy a defender al panel. No dijeron ni mu. El panel no preguntó, ni opinó, ni nada. Tampoco en el diálogo me pareció que había algún problema...”.

Por su parte, Silvia Fernández Barrio agregó: “Yo sabía que esto iba a pasar. Lo sabía. Ni idea por qué se levanto igual”. Y Pampito Perelló Aciar opinó: “Me parece que a él no le gustó el debate, y nos acusó de que trabajamos en canal Trece y que nos dicen lo que tenemos que decir. Y la verdad que nadie nos dice como opinar, señor. Un ridículo. Y nos falta el respeto, nosotros no se lo faltamos a él”.