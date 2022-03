Gerardo Romano contó lo triste que fue en el amor: “He sido corneado pero…”

Visceral, directo como una trompada al mentón y sin filtros. Gerardo Romano siempre acudió a la honestidad a la hora de brindar entrevistas y compartir sus pensamientos en torno a un sinfín de situaciones de la vida real.

El prestigioso actor ha sido coherente a lo largo de los años con su filosofía, su modo de afrontar la cotidianidad y sobre todo de moverse con libertad en una sociedad con más pruritos morales, por eso ha confesado costumbres y valores disímiles a los habituales.

Gerardo no esquiva el bulto, apretá el acelerador y sale sin vueltas a contar lo que late en su interior. En alguna oportunidad describió en la televisión que desarrollaba un aspecto amatorio de mucha liberación, al punto de mantener vínculos con cuatro mujeres a la vez.

Las relaciones duraderas no fueron parte de su coyuntura, ni lo son en la actualidad. Por eso siempre llama la atención cuando aborda este tipo de temática, porque suele sorprender con sus reflexiones en este apartado de la monogamia y las parejas.

Romano visitó el living de Flor de la V, el sábado a la noche, y en ese contexto se permitió jugar con el tópico propuesto por la conductora que se refería a las infidelidades, ya sea en el tamiz de ser víctimas o autores de un engaño amoroso a una pareja.

El actor causó una conmoción al revelar sus vivencias en ese tipo de situaciones de la privacidad y narró: “He sido cornudo, pero no he corneado. Supongo, es una presunción, no tengo datos”.

Ante la inquietud de Flor sobre por qué posee la seguridad que cayó en manos de una traición, Gerardo profundizó: “Porque es antinatural la exclusividad sexual, no tener interacciones en una sociedad”.

Al igual que una inmensa mayoría, de la V intentó indagar en la extraña confirmnación sobre que siempre fue fiel, así Romano clarificó: “No he corneado, porque no me he comprometido a tener una relación de ese tipo”. Con esas palabras dejó asentado que en general sus vínculos transitan por un acuerdo de libertad, lejos de la convenciones más normales.

Y para terminar, el artista reconoció que no utiliza Instagram como plataforma para conectarse con mujeres. “No me da el tiempo, ni la energía, ni el deseo”, sostuvo.