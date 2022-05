Cómo se llama en realidad Estefi Berardi y qué oculta de su nombre

Poquito a poco, Estefanía Berardi se fue haciendo un nombre en los medios, y más precisamente un lugar privilegiado como panelista de espectáculos, consiguiendo información muy polémica y generando algún que otro escándalo.

Entre su gran trabajo en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, y su nuevo rol de angelita junto a Ángel de Brito en LAM (América TV), dejó en evidencia a más de un famoso y así también se ganó algunos enemigos.

Hace poco, Estefi Berardi reveló que su ex compañera de Combate, Laurita Fernández, la bloqueó de WhatsApp luego de que ella revelara un dato muy particular sobre el tiempo que compartieron juntas en la pantalla de El Nueve. Aparentemente, según confió la panelista, la ex de Nico Cabré la mandaba a cambiarse si estaba vestida con alguna prenda del mismo color que ella.

“Me mandaba a cambiarme por el color (de la ropa), no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba”, contó hace un tiempo atrás la mediática.

Pero lo cierto es que no solo la televisión le permitió alcanzar la fama, amistades y enemistades, sino también las redes sociales. Y aparejado a su crecimiento profesional vino su crecimiento de seguidores, lo que le permitió aprovechar su llegada para también comunicar por medio de Instagram.

Lo cierto es que la misma Estefi aseguró que todo eso se lo debe en parte a Carmen Barbieri, que la alentó a contar todo lo que sabía y en cierta manera generar sus propios espacios para hacerlo. "Tenía un montón de info y no me animaba a hablar de nadie hasta que entendí que en realidad se expone el que se quiere exponer”, dijo al respecto.

En esa constante actividad virtual que mantienen Berardi y en ese ida y vuelta con sus fieles fanáticos, abrió una caja de preguntas donde se animó a responder algunas consultas un tanto particulares y personales.

Un usuario le preguntó cuál era su segundo nombre, ya que solamente se la conoce como Estefania Berardi. Ante tal consulta, la panelista de Mañanísima respondió con total honestidad: “No tengo. Mi mamá dice que es al pedo”.