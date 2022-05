Friends, de luto: murió un reconocido actor de la famosa sitcom

Este viernes se conoció la triste noticia que envuelve en luto al elenco de Friends. Mike Hagerty, el actor que interpretó al Sr. Treeger, el portero del edificio, en la famosa sitcom, falleció a los 67 años. Al momento no se conocen muchos detalles sobre su muerte.

La comediante Bridget Everett fue la encargada de comunicar lo ocurrido. “Con gran tristeza, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un actor de carácter muy querido, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron las piedras angulares de su vida”, redactó la actriz.

Michael G. Hagerty

"Me encantó Mike en cuanto lo conocí. Era tan especial. Cálido, divertido, nunca conoció a un extraño”, agregó y cerró: “Estamos devastados porque ha fallecido. Mike era adorado por todo el reparto y el equipo de Somebody Somewhere. Nuestros pensamientos están con su mujer y su familia”.

Michael G. Hagerty en Friends

Tras su destacado paso por la tira estadounidense creada por Marta Kauffman y David Crane, el actor se unió al elenco de Brooklyn Nine-Nine como el Capitán McGinley. Luego, participó en Somebody Somewhere como el patriarca Ed Miller. También, sobresalió en Seinfeld y tuvo apariciones en diversos programas televisivos como Los años maravillos, The Drew Carey Show, Arli$$ , ER y Deadwood.