Por qué se separaron Fito Páez y Fabiana Cantilo

Si hablamos de parejas que conquistaron a la audiencia y que dieron mucho de qué hablar, sin dudas no podemos pasar por alto a Fito Páez y Fabiana Cantilo. Ambos se conocieron gracias a la música.



El flechazo surgió de inmediato y no dudaron en apostar por el amor. Ambos se encontraban comenzando sus carreras musicales y estaban en medio de la búsqueda del éxito.



Se conocieron en 1984, cuando el rosarino formó parte de la grabación del álbum Piano Bar. Desde entonces, ambos intérprete se mantuvieron juntos. Aunque se mostraban muy enamorados, el romance llegó a su fin en 1990.

Fuente: Twitter - mundopaezz

Los motivos por los cuales Fito Páez y Fabiana Cantilo se separaron

Durante muchos años, los fanáticos de Fabiana Cantilo y Fito Páez se preguntaban cuáles fueron los motivos que llevaron a que una de las parejas favoritas del público le pusiera punto final a su gran romance.



Por suerte, la cantante decidió contar la verdad y revelar las razones por las cuales su intenso amor no prosperó. En su declaración aseguró que el romance que mantuvieron fue “tremendo“, y que todo era un delirio total.



Aparentemente, su relación era bastante tóxica y este fue el principal motivo por el cual se alejaron románticamente. Según Fabiana, se vivían peleando y amigando. Recordó que los enfrentamientos los alejaban, pero “ayudaban a Fito a crear canciones hermosas“.



Por otra parte, también reconoció que el cantante no fue el amor más importante que tuvo en su vida. Mientras que él si la recuerda a ella como una de sus novias preferidas, y una de las mujeres que dejó una huella en su corazón.







“Lo amaba como platónicamente yo. Fui rara yo“, comentó. También recordó que padecía muchos problemas de celos, ya que varias mujeres caían rendidas ante los pies de Fito Páez. “Me volvía loca“, aseguró.

Pese a que el romance no funcionó, ambos se convirtieron en grandes amigos y hoy comparten una relación mucha más sana. Aunque ya no estén enamorados y solo sean grandes compañeros, el cantante siempre recuerda con mucho cariño los años que compartieron juntos como novios.



Para el cumpleaños de ella, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo muy conmovedor. Allí, recordó la primera vez que se enamoró de ella: “Fabi me preguntó si creía en los ovnis: le contesté que sí. ¿Qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo?“.



“Y después nos envolvió el amor. El amor antes del amor. Y volamos desde Urano a Saturno. En Piscis… te amé, te amo y te amare luz de todos los astros“, escribió con mucho cariño y recuerdo del pasado.



¿Qué te parecía esta pareja?