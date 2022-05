Cuál es el nuevo emprendimiento de Luciana Salazar inspirado en su hija Matilda

Desde que Matilda llegó al mundo, el 15 de diciembre de 2017, la pequeña es una inspiración total para Luciana Salazar, que incluso hizo una suerte de reality show para contar los primeros días de su beba, tan rubia como ella, nacida por subrogación de vientre, en Sarasota, Estados Unidos.

A partir del día uno, la orgullosa Lulipop se encargó de mostrarlo todo: siempre de punta en blanco, peinada a la perfección, con conjuntitos de ropa adorables y un guardarropas envidiable repleto de accesorios súper top, Matilda se convirtió en una mini modelo fashionista, que imita en todo a su mamá.

Y a sus 4 años, la nena ya es toda una “It Baby”, como la presenta Luciana en su propia cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 300 mil personas que, para hacerse una idea, es el equivalente a poco más de cuatro estadios de River Plate llenos, ¡muchísimo!

Cada día, Salazar muestra el look de la nena, a quien manda al jardín de infantes con cuidadísimos outfits y peinados esmerados que le insumen varios minutos de preparación. "Ya reconoce las marcas de las carteras. Y al ver zapatos que le gustan grita un '¡Wow!'”, contó alguna vez la sobrina de Evangelina Salazar.

Y ahora, en medio de un nuevo conflicto con Martín Redrado, quien en la Feria del Libro aseguró por enésima vez que Matilda no es su hija y que no tiene ningún compromiso en pie con su ex ni por qué responder a las demandas económicas que ella aún le exige, Luciana anunció que va a incursionar en un nuevo rubro, después de mostrarse furiosa contra el economista.

O eso es lo que se adivina, a partir de lo que le contó a sus seguidores, cuando quisieron saber cómo se solventa económicamente actualmente, dado que la rubia lleva un tren de vida de millonaria, cuando su última ocupación rentada que se conozca fue su participación en La Academia de ShowMatch, en 2021.

"¿En qué estás trabajando?", quisieron saber, y ella respondió: "En un proyecto textil para niños que tiene como protagonista a mi inspiradora (mi hija)". ¿De qué se tratará este emprendimiento? ¿Sacará una marca propia con su hija como modelo?