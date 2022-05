Amalia Granata avisó qué planea hacer Marcela Tauro ante un nuevo planteo de Flor de la V en Intrusos

Después de varios meses de paz y amor, la llama del escándalo parece haberse prendido de nuevo en Intrusos. Sí, el programa que supo ser de Jorge Rial volvió a estar como en sus mejores épocas, aun cuando se habla del respeto y de la paz entre todos.

Hace unos días, cuando estaban discutiendo el tema de Romina Gaetani y Facundo Arana, Flor de la V se molestó mucho por la actitud que tomaron los panelistas, que supuestamente no la dejaban hablar entre tanto combate: “Perdón ¿no les parece grave que una persona se siente y diga una cosa así? ¿No les parece grave? Porque yo los veo medio jocosos”, atacó a la "mesa".

Allí fue cuando Virginia Gallardo intentó meter bocado, pero la conductora la frenó de muy mala manera: “Perdón, hace dos minutos que lo intentó. ¡Está hablando la conductora! Estamos hablando de una persona acusada, supuestamente, de violento. No siento que haya un clima para que estemos analizando esto. ¿Son periodistas serios o no son periodistas serios?”.

Esas frases no cayeron para nada bien entre sus compañeros, quienes fuera de cámara decidieron no tolerar más este tipo de acciones. "Es de una tele de otro tiempo. Y no estamos para que nos reten como si fuera el colegio", coincidieron todos con Marcela Tauro.

En el programa de Radio Mitre, Polino Auténtico, Mariana Brey analizó el tema y conocedora opinó: “Flor remarcó que estaba ella conduciendo y, en realidad, los estaba retando, porque no estaba de acuerdo en cómo se trataba el tema. La actitud, como panelista, la repudiamos. Pero bueno, con Lucas Bertero, que ya no está, hubo una situación similar, porque hay una versión que es que le dijeron ‘no vengas más’”.

“No hay que retar a nadie. Pero hay que recordar que ahí está Tauro y ella es ‘la señora panelista’, y me parece que le viene perdonando varias”, lanzó Mariana a modo de primicia.

Y fue Amalia Granata la que contó lo que piensa hacer Tauro en breve de repetirse estas actitudes de parte de Flor de la V: “Sí, en cualquier momento se levanta y se va en vivo. No quiere esto para su vida”.

En la misma línea, en Socios, Paula Varela habló sobre la conductora de Intrusos: "Violento fue el momento que ella creó, porque no les puede hablar así a sus compañeros de trabajo. Ella es la conductora, pero son compañeros de trabajo, son profesionales y son serios".

“Si estás hablando de violencia no vas a hacer eso. Es violenta ella de la manera en que lo comunica. Me pareció rarísimo", sentenció la panelista sobre el escándalo entre Flor de la V y Virginia Gallardo, el pasado martes 24 de mayo.